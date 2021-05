Bầu phủi Tiến Đạt: Hạnh phúc lớn nhất là được sống với đam mê

Từ võ sĩ Taekwondo tài năng...

Nguyễn Tiến Đạt đã 10 lần giành được HCV liên tiếp các giải vô địch Taekwondo của Khánh Hòa

Ngay từ lúc 5 tuổi, Nguyễn Tiến Đạt đã tập luyện bộ môn võ thuật Taekwondo dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của 2 người anh trai ruột. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và năng khiếu chơi thể thao sẵn có, năm 13 tuổi, anh đã được góp tên trong thành phần đội TP.Nha Trang đi thi đấu tại khắp các giải lớn nhỏ trong nước.

Năm 17 tuổi, Nguyễn Tiến Đạt giành được chiếc huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tại Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc 2010 tổ chức ở Phú Yên. Sau đó, anh giành thêm được 2 huy chương Vàng tại giải đấu sinh viên toàn quốc khi đang theo học tại Đại học Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một).

Tính từ 2009-2019, Tiến Đạt đã 10 lần giành được huy chương Vàng liên tiếp các giải vô địch Taekwondo của Khánh Hòa. Anh được xem là một trong số những vận động viên xuất sắc nhất trong số các vận động viên võ thuật tại đây.

“Giành được 10 huy chương Vàng trong bộ môn Taekwondo là những kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời. Môn Taekwondo này không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe mà còn cho tôi sự tự tin, ý chí vượt qua bản thân mãnh liệt. Khi mới tập, tôi từng bị tâm lý khi gặp các đối thủ cao lớn và kinh nghiệm hơn mình. Thế nhưng, dần dần tôi đã vượt qua nỗi lo lắng và chiến thắng họ”.

... đến niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn

Ở tuổi 28, Tiến Đạt đang sống trọn vẹn với đam mê của mình

Vào năm 2015, thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Tiến Đạt đã phải gác lại đam mê của mình để lên đường nhập ngũ. Cơ duyên của anh với bóng đá cũng bắt đầu từ đây. Ngay sau khi vào quân đội, anh đã được cùng đồng đội tham gia các hoạt động thể dục-thể thao, thi đấu một số giải bóng đá phong trào của đơn vị.

Với điểm mạnh là tốc độ cộng với đôi chân khéo léo, Tiến Đạt đã vượt qua nhiều bạn bè cùng trang lứa để góp mặt trong đội hình chính thức. Việc từng tập luyện Taekwondo với cường độ nặng cũng giúp anh có thể lực và sức bền vượt trội. Chàng trai sinh năm 1993 nhận ra đam mê lớn dành cho bộ môn thể thao vua. “Tôi dành nhiều thời gian để trau dồi thêm kiến thức và kĩ thuật chơi bóng. Tôi cũng nhận ra mình rất có duyên trong việc ghi bàn”.

Ngay sau khi xuất ngũ, Tiến Đạt trở về thành phố biển Nha Trang thành lập ra đội bóng “Đạt Sport” do chính anh làm ông bầu. Toàn bộ chi phí của đội bóng đều do anh tự trang trải, chủ yếu tới từ việc kinh doanh các sản phẩm thể thao. May mắn của Tiến Đạt là gia đình anh hoàn toàn ủng hộ và cổ vũ anh theo đuổi niềm đam mê này.

Tiến Đạt chia sẻ, khó khăn lớn nhất của việc cầm trịch một đội bóng phủi là việc tổ chức sân chơi cho các em nhỏ, bởi các em chưa từng ăn tập và trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp: “Mọi thứ mình phải đứng ra lo toan, nhưng bù lại niềm vui vào mỗi buổi chiều được ra sân, cảm xúc khi chứng kiến những người anh em của mình chơi bóng không thứ gì có thể sánh được. Mọi thành viên trong đội đều chơi hết mình, nhiệt huyết và luôn cố gắng trau dồi, học hỏi thêm mỗi ngày”.

Ở tuổi 28, Tiến Đạt đang sống trọn vẹn với đam mê của mình. Chàng trai sinh năm 1993 hy vọng anh sẽ làm được nhiều hơn cho đội bóng, cũng như góp phần vào việc phát triển nền bóng đá phong trào tại thành phố biển Khánh Hòa.