Ngày 16/9, anh P.V.D, ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai trình báo về việc bị đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.



Nghe theo lời dụ dỗ về "việc nhẹ, lương cao", từ ngày 14 đến 15/9, anh D tham gia App Booking nhận làm cộng tác viên mua bán hàng qua mạng để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch từ 10 đến 20%. Công việc của anh D là truy cập vào đường link sản phẩm do các đối tượng tạo dưng trên ứng dụng Telegram gửi đến, sau đó tạo đơn hàng và thanh toán.

Việc hoàn tiền diễn ra nhanh chóng với những đơn hàng có giá trị nhỏ nhưng khi anh D chốt đơn hàng có số tiền lớn thì bị các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, không thanh toán hoa hồng như: Cú pháp soạn tin sai, hệ thống bị lỗi… và yêu cầu chuyển thêm tiền.

Tin lời đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội, anh D nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Anh D chỉ là một trong nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị sập bẫy lừa đảo "mua hàng nhận hoa hồng" khi nhận làm cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki...

Từ tháng 12/2021 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử công nghệ cao, Công an tỉnh đã tiếp nhận 95 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 35 tỷ đồng. Kết quả điều tra từ cơ quan công an, đa số vụ việc, đối tượng phạm tội đều ở nước ngoài nên việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp ngăn chặn, điều tra truy xét gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Đinh Văn Sơn – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Trong các vụ việc người dân trình báo, đối tượng lừa đảo đều sử dụng tài khoản không chính chủ mua bán trên mạng và đều sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử nên khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng thì chỉ vài giây sau, đối tượng đã chuyển tiếp sang nhiều tài khoản khác nhau hoặc mua tiền điện tử, mua hàng trên các sàn thương mại, đầu tư chứng khoán, chuyển vào ví điện tử... để chiếm đoạt. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa lực lượng công an với các ngân hàng thương mại trong việc truy vết, phong tỏa dòng tiền còn chậm dẫn đến việc chưa thể tạm giữ, thu hồi tài sản cho bị hại".

Trường hợp khác là nạn nhân trong đường dây mua bán người, anh P.N.A.T ở TP.Pleiku vẫn còn ám ảnh bởi quãng thời gian bị giam cầm, đánh đập tại Campuchia. Cũng vì nghe lời dụ dỗ về "việc nhẹ, lương cao", đầu tháng 3/2022, anh T cùng 5 người khác được 1 đối tượng trên mạng xã hội sử dụng nick name "Phát Lê" hướng dẫn vượt biên sang Campuchia vào làm cho 1 công ty do người Trung Quốc làm chủ với mức lương thỏa thuận từ 18 đến 22 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đến được Campuchia, anh T và những người khác bị mua đi, bán lại nhiều lần tại các công ty với công việc chính là sử dụng các app lừa đảo, giả mạo sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki... để gọi điện về Việt Nam, lừa đồng bào mình. Nếu không đồng ý làm việc, các nạn nhân sẽ bị chúng trói nhốt, bỏ đói, đánh đập, chích điện… Sau đó, chúng yêu cầu gọi điện cho người thân nộp tiền chuộc từ 150 đến 250 triệu đồng.

Anh T chia sẻ: "Lúc trước, tôi nghĩ buôn bán người là hình thức buôn bán nội tạng nhưng khi bị lừa bán sang Campuchia, tôi mới biết là không phải. Bọn chúng buôn bán sức khỏe, trí tuệ của mình. Chúng ép mình làm việc nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đánh đập, buộc phải gọi người thân nộp tiền chuộc, nếu không có tiền thì xác định là bị nhốt dài hạn ở đó, thậm chí bị giết. Hàng ngày, chúng bắt tôi sử dụng rất nhiều app giả mạo do chúng cung cấp, giả danh là nữ nhắn tin, dụ dỗ những nạn nhân ở Việt Nam tham gia nạp tiền. Công ty tôi làm có khoảng 50 người Việt Nam, trung bình mỗi ngày lừa đảo được hơn 500 triệu đồng".

Vì quá sợ hãi và không chịu nổi cảnh thường xuyên bị các đối tượng chèn ép, đánh đập nên anh T cùng nhiều người khác lên kế hoạch bỏ trốn. Ngày 18/8, tranh thủ sơ hở của bảo vệ, nhóm anh D gồm hơn 10 người phá cửa bỏ chạy. Sau đó tìm đến Đồn Biên phòng tại tỉnh An Giang xin giúp đỡ, quay trở về Việt Nam.