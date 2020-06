Bayer trợ lực cho nông hộ sản xuất nhỏ chịu tác động bởi Covid-19

Dự án như một trong những hoạt động gắn kết cộng đồng, nhằm hỗ trợ các nông hộ sản xuất nhỏ ở khu vực châu Á (trong đó có Việt Nam), châu Phi và Mỹ Latinh gói giải pháp toàn diện bao gồm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), giải pháp tiếp cận thị trường và an toàn sức khỏe người dân.



Đai dịch Covid-19 làm cho thu nhập của nông dân giảm mạnh vì sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tiếp cận thị trường gặp nhiều khó khăn.

Đại dịch Covid-19 bùng nổ làm trì trệ mọi hoạt động kinh tế trên toàn cầu, các ngành kinh tế trọng điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Tình trạng phong toả kéo dài để hạn chế dịch bệnh lây lan đã gây ra các vấn đề hậu cần cho nhiều nông dân trên toàn cầu, hạn chế khả năng tiếp cận nguồn hạt giống, thuốc BVTV và nhân công lao động. Nguồn cung cấp thực phẩm bị gián đoạn khiến người tiêu dùng phải đối mặt với giá lương thực tăng cao, trong khi đây cũng là thời điểm nguồn thu nhập của nông dân giảm mạnh vì sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và việc tiếp cận thị trường gặp nhiều trở ngại.



Dự án Better Farms, Better Lives của Bayer được triển khai với mong muốn chung tay xây dựng một thế giới Sức khỏe cho mọi người, Đói nghèo không cho ai (Health for all, Hunger for none). Dự án tập trung hỗ trợ các nông hộ sản xuất nhỏ gói giải pháp cần thiết để giải quyết những thách thức mới có thể gặp phải do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Dự án "Better Farms, Better Lives" của Bayer hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ ở những quốc gia trọng điểm, trong đó có Việt Nam.

Ông Liam Condon, Chủ tịch nhánh Khoa học cây trồng của Tập đoàn Bayer, cho biết các nông hộ sản xuất nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho hàng tỷ người. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang tạo thêm những thách thức lớn hơn đối với khả năng sản xuất thực phẩm cho cộng đồng của họ và hơn thế nữa là cho toàn xã hội.



"Trong thời điểm quan trọng này, chúng tôi hy vọng rằng dự án Better Farms, Better Lives của Bayer, cùng với sự chung tay hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ địa phương và toàn cầu sẽ không chỉ góp phần mang lại khả năng phục hồi cho các nông hộ sản xuất nhỏ mà còn đảm bảo cuộc khủng hoảng về sức khỏe và kinh tế hiện tại không biến thành cuộc khủng hoảng về đói nghèo", ông Liam Condon nói.

Thông qua dự án này, Bayer cam kết hỗ trợ hơn 100 triệu nông hộ sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển tính đến năm 2030. Dự án Better Farms, Better Lives gồm các gói hỗ trợ nông hộ nhỏ phục hồi sản xuất trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ngoài ra, để gia tăng tính hiệu quả cho dự án, Bayer sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác chính phủ, tổ chức phi chính phủ uy tín trong nước và quốc tế; đồng thời thành lập Trung tâm Nông hộ nhỏ xuất sắc nhằm chia sẻ thành công của nông dân cũng như tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với các công cụ canh tác kỹ thuật số; mở rộng quy mô chuỗi giá trị trong các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án "Better Farms, Better Lives" góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho hàng chục triệu gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19.

Trong khuôn khổ dự án Better Farms, Better Lives, Bayer dự kiến hỗ trợ hai triệu nông hộ sản xuất nhỏ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho hàng chục triệu gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Gói tài trợ "Better Farming Life – Cuộc sống nông trại tốt đẹp hơn" sẽ được xây dựng theo nhu cầu cụ thể của từng quốc gia, đó có thể là các loại hạt giống như cà chua, ớt, lúa và ngô để duy trì sinh kế, có thể là thuốc BVTV, thiết bị bảo hộ lao động và tài liệu tập huấn.



Ước tính, 97% trong số 550 triệu nông hộ sản xuất nhỏ trên toàn cầu đang canh tác trên những mảnh ruộng có diện tích dưới 10 ha và sản xuất hơn 80% thực phẩm ở các nước đang phát triển. Những mảnh ruộng này thường do các hộ gia đình sở hữu và có lịch sử gắn bó rất lâu dài trước đó.