BB Trần, Hải Triều thực hiện ngày may mắn cho nhân vật "liên tính" bị cha ruột đánh đập

BB Trần, Hải Triều thực hiện giấc mơ cho nhân vật liên giới tính, nuôi mẹ ung thư - Ngày may mắn #5

Để tiếp tục hành trình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh và mang đến cho họ một ngày may mắn đúng nghĩa, "Ngày may mắn" tuần này chào đón 2 gương mặt diễn viên được yêu thích trong sân khấu lẫn các video clip nổi tiếng trên cộng đồng mạng, có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, là BB Trần và Hải Triều. Cả 2 cùng đồng hành, gặp gỡ nhân vật của chương trình, cũng chính là người BB Trần đã trực tiếp giới thiệu cho "Ngày may mắn" - một nhân vật trong cộng đồng LGBT.

Chị Nguyễn Nhất Linh là một người “liên giới tính” – sinh ra với thân thể là một nam giới nhưng luôn khao khát bản thân sẽ được làm phụ nữ thật sự. BB Trần và Nhất Linh từng gặp gỡ nhau trong một hoạt động dành cho cộng đồng LGBT từ cách nay 5 năm. Cảm động trước tình cảnh hiện tại, BB Trần đã cùng Hải Triều ghé thăm và lắng nghe chị Linh trải lòng về cuộc sống khó khăn của chị và người mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Chứng kiến cảnh chị Nhất Linh và mẹ đang phải sinh sống trong một sạp tạp hóa tạm bợ bên lề đường suốt mười mấy năm, cả hai nghệ sĩ đều không khỏi xót xa. Những khó khăn trong cuộc sống càng thể hiện rõ khi chị Linh chia sẻ bản thân từng sa ngã, dấn thân vào con đường bán “bia ôm” và mại dâm vì kế sinh nhai.





Chị Nhất Linh đồng thời cũng chia sẻ với hai khách mời về câu chuyện tuổi thơ chị khi là một người nửa nam nửa nữ, những lần bị ba đánh đập, xã hội dị nghị lời ra tiếng vào và cả những lần tình cảm lứa đôi không thành vì mặc cảm giới tính. “Chị hận ông trời, sao sinh ra không cho mình làm con gái luôn đi” là câu nói khiến BB Trần và Hải Triều không khỏi chạnh lòng trong suốt buổi trò chuyện. Đỉnh điểm là khi nói về người mẹ đã ngoài 60 tuổi của mình, chị Nhất Linh đã bật khóc vì nỗi lo sợ một ngày nào đó căn bệnh ung thư quái ác sẽ cướp đi người mẹ mà mình yêu thương. Chị Linh nói trong nghẹn ngào “Chị mong đừng có ngày kết thúc, mẹ cứ sống hoài vậy đi. Bao nhiêu tuổi thọ của chị nhường cho mẹ hết”. Thấy rõ tình cảm của chị Nhất Linh dành cho mẹ, BB Trần cũng đã đồng cảm và chia sẻ: “Mình nên có những nỗi sợ trong cuộc đời, đề từ nỗi sợ đó mình thêm quý trọng khoảng thời gian ở bên cạnh người thân”.



Sau khi lắng nghe câu chuyện của chị Linh, BB Trần và Hải Triều đã cùng nhau mang đến cho chị một ngày may mắn đúng nghĩa, không phải âu lo về thu nhập ngày hôm đó. Cả 2 nghệ sĩ đã xắn tay áo và giúp chị Linh bán mì xào, công việc mà hàng ngày chị Nhất Linh và mẹ vẫn làm để kiếm thêm thu nhập ngoài hàng tạp hóa nhỏ. Bằng sự duyên dáng và hài hước vốn có của mình, BB Trần và Hải Triều liên tục pha trò để thu hút khách hàng, từ đó nhanh chóng bán được nhiều hộp mì xào chỉ trong vòng một buổi.

Cuối tập phim, 2 nghệ sĩ trẻ đã thay mặt chương trình gửi đến chị những phần quà ý nghĩa. Đặc biệt hơn, vì biết chị Nhất Linh có một giọng hát hay và từng đi hát lô tô nhưng cuộc sống khó khăn đã khiến chị phải gác lại đam mê, BB Trần và Hải Triều đã bí mật chuẩn bị cho chị Linh một đêm nhạc riêng. Tại đây, chị Nhất Linh đã lần đầu tiên có được cơ hội đứng trước mặt mẹ mình, trong tà áo dài nữ tính và cất cao giọng hát, sống lại đam mê một thời còn trẻ.

Những chia sẻ từ tận đáy lòng của một người con tuy không hoàn hảo nhưng đầy tình yêu thương và sự hiếu thảo dành cho mẹ mình đã chạm đến trái tim của không chỉ 2 khách mời mà còn cả khán giả xem chương trình. Trong tập phát sóng tiếp theo, "Ngày may mắn" hứa hẹn sẽ còn hé lộ nhiều hơn về câu chuyện cuộc đời và khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu của chị

"Ngày may mắn" được phát sóng vào lúc 10h15 sáng thứ 6 hàng tuần trên HTV7 và Youtube T Production.