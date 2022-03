BĐS nghỉ dưỡng cao cấp – kênh đầu tư an toàn trong thời buổi biến động khó lường

Hậu quả nhãn tiền của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là giá xăng dầu biến động chóng mặt. Mặt khác, chi phí nhập khẩu dầu tăng cao cộng hưởng với việc thiếu hụt nguyên phụ liệu sản xuất có thể khiến cán cân thương mại của Việt Nam bị ảnh hưởng. Hệ quả lạm phát tăng là khó tránh nhưng theo phân tích của các chuyên gia có hai kịch bản tăng.

Theo ông Phạm Anh Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính Bất động sản (FINA), phân tích: Kịch bản lạm phát theo kỳ vọng, giá trị bất động sản sẽ tăng. Hai là lạm phát vượt kỳ vọng thì dẫn đến phản ứng dây chuyền khác nhau, ảnh hưởng ngược lại bất động sản. Theo chuyên gia này, với kịch bản nào, nhà đầu tư BĐS cũng nên có tư duy trung và dài hạn. "Vì bất động sản mang tính chu kỳ trung và dài hạn nhiều hơn, lợi nhuận đạt được trong ngắn hạn không nhất thiết do quá giỏi mà do may mắn."

Đồng quan điểm với ông Khôi, ông Đào Phúc Tường, Giám đốc Quỹ đầu tư Vietnam Alpha Fund, phát biểu trên CafeF cũng cho rằng nếu lạm phát lên cao so với kịch bản dưới 4%, Ngân hàng Nhà nước có thể điều chỉnh lãi suất thì rủi ro sẽ xảy ra với người mua bất động sản nắm giữ ngắn hạn.



BĐS nghỉ dưỡng – lựa chọn của những nhà đầu tư có tầm nhìn

6,2 triệu lượt khách du lịch nội địa trong 9 ngày Tết Nguyên đán là con số được Tổng Cục Du lịch ghi nhận. Theo các chuyên gia, đây là minh chứng rõ ràng việc sự hồi sinh ngành công nghiệp không khói tại Việt Nam trong năm 2022 sau 2 năm gần như đóng băng vì dịch bệnh. Và theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, phân tích trong một cuộc tọa đàm gần đây, sự hồi sinh của du lịch chính là "cú hích" của ngành địa ốc, đặc biệt là phân khúc BĐS nghỉ dưỡng.

Theo chuyên gia này, trong và sau đại dịch, những sản phẩm BĐS vừa có thể để ở nhưng vẫn khai thác được kinh doanh là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư. Cộng hưởng với sự ấm lại của thị trường du lịch mà không khó dự đoán sẽ sôi động trở lại vào 3 tháng hè, các thị trường BĐS ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc và ngoài Bắc là Hạ Long sẽ thu hút sự quan tâm.

Bà Mai Phương, Giám đốc đơn vị phân phối MGV.N, đang phân phối một số dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp do thương hiệu quốc tế vận hành trong Khu đô thị du lịch Halong Marina, cho biết: "Từ cuối năm 2021, thị trường BĐS tại Hạ Long đã bắt đầu ấm lại. Đặc biệt, theo quan sát của chúng tôi, các dự án BĐS nghỉ dưỡng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đây là xu hướng tích cực bởi BĐS nghỉ dưỡng có thương hiệu vận hành là dòng sản phẩm cao cấp với giá trị đầu tư cao nhưng hiệu quả bền vững và thường được các nhà đầu tư có kinh nghiệm và tiềm lực ưa thích."



Sản phẩm vượt trội phân khúc BĐS cao cấp tại Hạ Long

Minh chứng cho xu hướng mà bà Mai Phương nói đến là dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp Sailing Club Residences Ha Long Bay. Ra mắt cuối năm 2021, gần 100% giỏ hàng của dòng biệt thự C, D, E của dự án đã tìm được chủ nhân tương lai.

Sailing Club Residences Ha Long Bay là dự án có nhiều điểm vượt trội trong mặt bằng thị trường BĐS Hạ Long. Với đầy đủ các yếu tố pháp lý đất ở sở hữu lâu dài, dự án nằm ở vị trí mặt tiền biển hiếm hoi còn lại tại Hạ Long và kế cận bến du thuyền cao cấp có công suất thiết kế 201 tàu.

Dự án sở hữu bộ sưu tập giới hạn về sản phẩm nhưng được chăm chút trong thiết kế và mang tới một phong cách sống và nghỉ dưỡng hoàn toàn mới với những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố ven biển như khu công viên nước mini nằm ở trung tâm, nhà hàng Sandals The Market, Rooftop Bar, CLB Sailing Club Beach Club...



Đặc biệt, dự án hướng tới mô hình một sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh với chương trình hợp tác cho thuê. Theo đó, chủ nhân các căn biệt thự sẽ được chia sẻ doanh thu gộp 40% - 60%/năm. Mặt khác, gia chủ có thể tận hưởng lên tới 30 đêm nghỉ trên toàn bộ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng mà BIM Land phát triển như Regent Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Crowne Plaza Vientiane…

Với đợt giới thiệu sản phẩm mới trong Quý 1/2022, chủ đầu tư sẽ ra mắt quỹ căn còn lại của biệt thự B nằm tại lõi trung tâm dự án, dễ dàng kết nối với cụm tiện ích công viên nước min và pool bar. Tất cả các biệt thự đều được đặt trên cốt cao 1,3 - 2m so với mặt đất, cùng với lớp đệm thực vật nhiệt đới, mang đến những ốc đảo nghỉ dưỡng cho các chủ nhân. Với những chính sách đòn bẩy tài chính hấp dẫn mà chủ đầu tư đang áp dụng hiện nay, có thể nói, đây sẽ là sản phẩm bền vững cho phong cách sống và đầu tư tài chính của các chủ nhân.