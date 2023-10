Britney Spears, nữ ngôi sao nhạc pop nổi tiếng đang gây xôn xao trong làng giải trí với cuốn hồi ký "The Woman in Me". Mặc dù cuốn sách này sẽ không lên kệ cho đến ngày 24/10, nhưng những đoạn trích tiết lộ đã lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông, gợi lại những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô.

Một trong những điểm chính của cuốn hồi ký này là phản ứng của Britney Spears đối với cách cô đã bị truyền thông miêu tả trong suốt nhiều năm qua. Cô không hài lòng khi truyền thông đưa ra các đoạn trích về mối quan hệ đầy biến động với Justin Timberlake, sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi và cuộc chiến quyền bảo hộ cá nhân.

Britney Spears: "Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai"

Britney Spears tuyên bố không muốn xúc phạm ai. Ảnh: IT.

"Cuốn sách của tôi không hề có mục đích xúc phạm bất kỳ ai. Đó chính là tôi... đó là quá khứ! Tôi không thích những tiêu đề tôi đang đọc... đó chính xác là lý do tại sao tôi bỏ công việc trong làng giải trí này bốn năm trước", Britney Spears đã viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ "Toxic" tiếp tục nhấn mạnh rằng, hầu hết nội dung cuốn sách nói về thời kỳ cách đây 20 năm và cô muốn khép lại mọi chuyện để có một tương lai tốt hơn.

Britney Spears cũng muốn thể hiện rằng, mục đích của cuốn sách này không phải là nhắc lại những trải nghiệm trong quá khứ của mình mà để giúp người đọc hiểu rõ cách cô đã vượt qua những khó khăn. Cô hy vọng cuốn hồi ký này sẽ soi sáng cho những người cảm thấy đặc biệt cô đơn, bị tổn thương hoặc bị hiểu lầm.

Britney Spears từng có thời gian yêu tài tử Colin Farrell. Ảnh: IT.

Tin đồn mới nhất từ cuốn hồi ký của Spears là về mối quan hệ của cô với nam diễn viên Colin Farrell sau khi chia tay với Justin Timberlake. Britney Spears viết rằng, họ đã có những cuộc cãi vã kéo dài hai tuần và mô tả mối quan hệ của họ như một cuộc "chiến tranh" đầy mãnh liệt. Đoạn này của hồi ký đã tạo nên sự tò mò lớn và thu hút sự chú ý từ truyền thông.

Cuốn hồi ký cũng tiết lộ về việc Britney Spears đã phá thai khi cô đang hẹn hò với Justin Timberlake. Britney Spears viết rằng, Justin Timberlake không hài lòng với việc mang thai và nói rằng, họ còn quá trẻ. Cô cũng kể lại tình cảm của mình đối với nam ca sĩ nhóm Nsync và mong một ngày nào đó họ sẽ có một gia đình bên nhau.

Cuốn hồi ký "The Woman in Me" của Britney Spears hứa hẹn sẽ là một tác phẩm gây tranh cãi, nói về một cuộc đời nghệ sĩ đầy biến động và những tiết lộ gây sốc về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của một trong những ca sĩ nổi tiếng, tốn giấy mực truyền thông nhất thế giới.