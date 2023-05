Sáng 22/5, liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, cháu bé hiện tại vẫn đang phải thở máy, nuôi dưỡng bé gái bằng cách truyền sữa.

Đến nay, sức khỏe của cháu bé vẫn rất yếu, phải điều trị tích cực trong phòng hồi sức của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đối với những vị trí xương của cháu bé bị gãy do bị bạo hành, các bác sĩ điều trị sẽ không can thiệp, để xương tự lành.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV.

Trước đó, cháu N.N.T.C phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não, hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, chiều ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt cũng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Trần Hoài Thương vì hành hạ dã man cháu bé N.N.T.C. Mẹ của cháu bé là Nguyễn Hồng Phúc Ân được cho gia đình bảo lãnh để chăm sóc cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Trần Hoài Thương và Nguyễn Hồng Phúc Ân là hai người trực tiếp bạo hành cháu bé N.N.T.C. Ảnh: CTV.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận cháu bé hơn 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra và xác định Trần Hoài Thương là người đã nhiều lần hành hạ cháu bé do cháu hay quấy khóc. Mặc dù có mặt tại nhà trọ, chứng kiến việc con gái bị bạo hành nhưng Nguyễn Hồng Phúc Ân không can ngăn người tình.

Đặc biệt, qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng còn xác định cả Thương và mẹ cháu bé đều dương tính với ma túy. Được biết, Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.