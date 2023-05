Thông tin mới nhất vụ nghi vấn hổ xuất hiện ở Lâm Đồng

Chiều ngày 21/5, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, hiện nay đơn vị đã hoàn thành việc lắp đặt 3 bẫy hình ảnh quanh khu vực mà nam công nhân Công ty Cao su Bảo Lâm trình báo việc nhìn thấy động vật hoang dã nghi là hổ tại xã Lộc Bảo.

Clip: Lực lượng kiểm lâm lắp đặt bẫy ảnh để xác định thông tin hổ xuất hiện ở Lâm Đồng.

"Hiện nay việc lắp đặt bẫy ảnh đã hoàn thành, tuy nhiên, thời gian từ 1 tuần đến 1 tháng chúng tôi mới tiến hành kiểm tra một lần để đảm bảo độ chính xác khi theo dõi cũng như an toàn. Quá trình kiểm tra ban đầu chưa có dấu hiệu gì chứng minh hổ đã xuất hiện tại khu vực lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm quản lý ngoài lời kể của nam công nhân Công ty Cao su Bảo Lâm.



Hiện để đảm bảo an toàn, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã thông báo và khuyến cáo người dân ở các khu vực liền kề với khu vực rừng cảnh giác và giữ khoảng cách an toàn với khu vực phát hiện động vật hoang dã nghi là hổ. Đồng thời, trấn an người dân không hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân", ông Nguyễn Văn Thanh thông tin.

Lực lượng chức năng đặt bẫy ảnh để xác định thông tin nghi vấn hổ xuất hiện ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: KL.

Đến nay, chính quyền huyện Bảo Lâm cũng tuyên truyền đến người dân các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt nguy cấp, quý hiếm. Khi phát hiện các loài động vật hoang dã có hình thù giống hổ thì thông báo đến Hạt Kiểm lâm và cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý, tuyệt đối không được săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Dấu chân của động vật được phát hiện ở khu vực nam công nhân báo tin nhưng chưa xác định được của loài động vật cụ thể nào. Ảnh: KL.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một con thú nặng khoảng 200kg từ khoảng cách 15m. Theo mô tả của người công nhân báo tin thì con thú có lông màu xám, giống hổ đang di chuyển tại lô 144, tiểu khu 373 trên lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm quản lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm đã tiến hành xác minh, kiểm tra tại khu vực trên thì phát hiện một số dấu chân, một điểm cỏ bị xẹp xuống nghi là chỗ nằm của loài thú này. Tuy nhiên, do trời mưa nên dấu chân trên chưa xác định được là của loại động vật nào.

Địa điểm cỏ bị xẹp nghi nơi nằm nghỉ của hổ được phát hiện. Ảnh: KL.

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đang tiếp tục theo dõi, xác minh thông tin nêu, nếu đúng là hổ xuất hiện thì sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ đối với loài động vật nguy cấp, quý hiếm này. Đồng thời khuyến cáo, tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.