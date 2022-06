Cặp đôi chị em Sam So (bé Bảo Linh và Tuấn Phong) trong phim Thương ngày nắng về nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả. Dù còn nhỏ tuổi nhưng diễn xuất của hai bé đã khiến khán giả phải cùng khóc, cùng cười khi theo dõi bộ phim này.

Trong những tập gần đây, khi cuộc hôn nhân của bố Đức (diễn viên Hồng Đăng), mẹ Khánh (diễn viên Lan Phương) đi vào bế tắc, hai bé Sam So nhiều lần bật khóc trên màn ảnh khiến người xem đồng cảm. Chị Hồng, mẹ đẻ diễn viên nhí Bảo Linh (vai Sam) đã có những bật mí hậu trường thú vị sau những cảnh quay "khóc như mưa" của các con với Dân Việt.

Cảnh quay trong phim Thương ngày nắng về lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. (Ảnh chụp màn hình).

Bé Sam phim "Thương ngày nắng về" bật mí về cảnh "khóc như mưa"

- Hiện tại, khi phim đã lên sóng 2/3 chặng đường, nhận được tình cảm lớn từ khán giả, mẹ con tôi rất vui và hạnh phúc. Thú thật, ngày đầu dắt Bảo Linh đến thử vai tôi cũng chỉ nghĩ cho con đi chủ yếu để trải nghiệm thôi.

Ngày hôm đó rất đông các bạn nhỏ đến thử vai Sam, các bạn đều xinh đẹp, tự tin và năng động. Bảo Linh lại là cô bé khá hiền lành, nhút nhát nên tôi không nghĩ con sẽ được tin tưởng giao vai diễn này.

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ nhà sản xuất, các anh chị cũng nói rõ đây là dự án kéo dài cả năm trời, liệu Bảo Linh có thể sắp xếp được việc học và đi quay suốt thời gian dài hay không? Tôi lập tức đồng ý. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt cho con và mình không nên bỏ lỡ.

Lúc nghe tôi nói con đã được nhận vai, Bảo Linh liên tục hỏi tôi: "Thật hả mẹ? Thật không mẹ?". Con bé vui mừng nhảy cẫng lên và ôm lấy tôi. Tôi nghĩ chính vì Bảo Linh là gương mặt mới nên con được chọn. Người mới sẽ mang đến làn gió mới cho bộ phim.

Ngoài đời Bảo Linh là cô bé hiền lành, dễ gần và có phần nhút nhát. (Ảnh: NVCC).

Thương ngày nắng về là dự án phim kéo dài cả năm trời, vậy khi tham gia làm phim chị và nhà trường đã làm thế nào để vừa cân bằng việc học của bé và việc quay phim?

- Thời điểm phim bấm máy lúc đó Bảo Linh vẫn đang học online. Tôi cũng trình bày với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm. Rất may mắn, thầy cô đều tạo điều kiện để con được phát triển năng khiếu cá nhân.

Bảo Linh có một điểm mà tôi rất tự hào, đó là con luôn giữ nguyên tắc. Nếu có bài tập cần nộp vào ngày mai thì Bảo Linh sẽ làm ngay, kể cả đi quay về muộn và mệt đến mấy con cũng ngồi vào bàn học và hoàn thành bài tập.

Bảo Linh luôn coi Hồng Đăng, Lan Phương và bé Tuấn Phong như một gia đình thật sự. (Ảnh: NVCC)

- Tôi không bao giờ tạo áp lực thành tích cho con. Mỗi đứa trẻ đều có một thế mạnh riêng, nếu được phát huy thế mạnh của mình trẻ sẽ rất thích thú và say mê với nó.

Diễn xuất với Bảo Linh cũng vậy, bạn ấy say mê và làm việc rất vui vẻ, đầy năng lượng. Thời gian qua, khi chứng kiến những vụ việc đau lòng của các bạn nhỏ ở Hà Nội tôi cũng hiểu ra được một điều, con trẻ luôn cần sự tự do, không phải tự do là được ra ngoài chạy nhảy, mà tự do là được làm những gì chúng yêu thích, chúng mong muốn. Tôi luôn lắng nghe Bảo Linh và cùng con chia sẻ mọi vướng mắc nếu có.

Kết thúc một ngày quay về Bảo Linh sẽ dành thời gian để làm bài tập về nhà trước khi đi ngủ. (Ảnh: NVCC)

- Bảo Linh ở ngoài là cô bé rất hiền, đôi lúc nhút nhát, nhưng khi đã bấm máy và vào vai con như được "lên đồng" vậy. Một khi đã ghi hình là chỉ có Sam mà thôi. Đến bây giờ khi ở nhà Bảo Linh cũng muốn mọi người gọi mình là Sam để con luôn cảm giác nhân vật sống trong mình.

Tôi cũng rất lo lắng việc con diễn những cảnh khóc lóc, buồn bã kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của con. Có một phân cảnh bố Đức mẹ Khánh dẫn hai chị em Sam So đi dã ngoại trước khi ra toà ly hôn. Đó là cảnh chỉ toàn nước mắt.

Cảnh phim Đức (diễn viên Hồng Đăng) và Khánh (diễn viên Lan Phương) đưa hai chị em Sam So đi dã ngoại trước khi ly hôn. (Ảnh chụp màn hình)

Bởi vì phải quay nhiều góc máy nên Bảo Linh phải diễn cảnh đó và khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đoàn phim đều lặng đi, tôi ngồi ngoài thấy con diễn cũng chảy nước mắt.

Lúc cảnh quay hoàn thành Bảo Linh lấy tay gạt nước mắt và tỉnh bơ như chưa khóc tí nào vậy. Tôi mới hỏi con: "Lúc diễn con nghĩ đến điều gì mà con khóc được suốt 3 tiếng như vậy?".

Clip: Bé Sam (Bảo Linh đóng) và So (Tuấn Phong) đã "khóc như mưa" khi bố mẹ tiết lộ chuyện ly hôn trong phim Thương ngày nắng về. (Nguồn: VFC)

Bảo Linh trả lời một câu khiến cả đoàn phim bật cười: "Con nhìn loạt đồ ăn đi dã ngoại bày ra trước mặt mà chẳng được miếng nào nên con có cảm xúc để khóc". Lúc đó, tôi mới nhận ra, vì con là một đứa trẻ nên con luôn hồn nhiên như thế. Cảnh quay hoàn thành là con sẽ trở về là Bảo Linh mà không bị ảnh hưởng nỗi buồn của nhân vật.

Mỗi phân cảnh có Sam So khán giả đều vô cùng yêu thích. (Ảnh chụp màn hình)

"Số tiền Linh làm ra tôi đã lập sổ tiết kiệm cho con"

- Bảo Linh cũng đã bắt đầu bước vào tuổi mới lớn. Con đã có cái tôi riêng của mình. Cha mẹ nào cũng sẽ có những lo lắng cho con, nhưng quan trọng là có thể đồng hành cùng con để định hướng tốt cho con hay không.

Bảo Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình nổi tiếng. Khi bước vào quán cà phê hay đi chợ với mẹ được mọi người nhận ra và gọi: "Bạn Sam kìa, bạn Sam kìa!". Con đều chào lại mọi người và nói rằng: "Các cô các chú xem phim và ủng hộ cho con nhé!".

Ở trường con luôn hoà đồng với các bạn, với thầy cô. Các bạn trong lớp Bảo Linh khi gặp tôi cũng nói rằng: "Con chẳng nghĩ Bảo Linh là "người nổi tiếng", bạn ấy hiền khô".

Tôi nghĩ rằng cám dỗ ở đâu trong xã hội này cũng sẽ có, quan trọng là cha mẹ tạo nền tảng cho con như thế nào để con vững vàng trước cuộc đời mà thôi.

Gia đình trên màn ảnh đang lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. (Ảnh: NVCC)

- Hiện tại, tôi chưa cho con sử dụng mạng xã hội, tôi chỉ lập tài khoản để làm hình ảnh cho con và tương tác với khán giả. Tôi cũng có giải thích với con rằng, khi con đóng vai đáng ghét và bị khán giả chỉ trích là con đã thành công một phần.

Khán giả chỉ đang phẫn nộ với nhân vật chứ không phải với con. Đó là cũng điều diễn viên biết đón nhận và chấp nhận.