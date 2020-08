Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Công an phát thông báo nóng

Video vụ bé 2 tuổi mất tích tại Bắc Ninh: Có một phụ nữ khoảng 50 tuổi vẫy tay gọi bé.

Ngày 22/8, Công an TP.Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác minh vụ việc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi), mất tích khi đang đi chơi ở Công viên Nguyễn Văn Cừ.

Công an TP.Bắc Ninh thông báo đặc điểm cháu bé và đối tượng nghi vấn, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương biết và phối hợp truy tìm tung tích cháu bé.

Khi mất tích cháu Bảo mặc quần áo cộc màu xám, trên áo có in hình chuột Mickey, không đi dép. Cháu có nốt ruồi đen bên dưới đuôi mắt phải.

Cháu Bảo trú tại khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bố cháu là Nguyễn Văn Hưng (1983), mẹ là Cao Thị Ngọc Yến (SN 1985).

Đặc điểm đối tượng nghi vấn, một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Bé trai 2,5 tuổi bị mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nếu có thông tin gì về vụ việc trên, đề nghị thông báo về Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo SĐT: 0988.644.666 (thượng tá Trinh Đăng Cảnh - Phó trưởng Công an TP) hoặc SĐT: 0939.519.888 (thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP).

Công an TP. Bắc Ninh rất mong nhận được sự phối hợp của Công an các đơn vị địa phương.

Công an huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé. Ảnh: FB

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND TP.Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm bé trai nói trên.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 16 giờ chiều 21/8, cha cháu bé đón cháu đi học về bằng ôtô và đưa ra công viên trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Ninh chơi.

Tuy nhiên, khi người cha vừa rời mắt con một lúc đã không thấy cháu đâu. Ngay sau đó, gia đình trình báo vụ việc tới công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, cả đêm tìm kiếm cháu bé nhưng chưa có kết quả.

"Công an đã trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra cũng như đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường để truy tìm dấu vết bé trai", vị lãnh đạo nói.