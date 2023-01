Bến Tre: Báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xử lý vụ đại úy công an “đá” thanh niên nhậu say gây rối

"Anh em công an xã Thành Triệu tiếp nhận tin báo gây rối, nhanh chóng đến hiện trường giải quyết là tốt, tuy nhiên trong thực thi công vụ, cá nhân lại có hành vi đánh người là vi phạm nghiêm trọng nên sẽ bị kỷ luật rất nặng. Công an huyện thẩm quyền chỉ xét kỷ luật ở mức cảnh cáo, nên vụ này đã báo cáo xin ý kiến Ban giám đốc Công an tỉnh do vượt quá thẩm quyền"- lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết trưa 31/1.

Hình ảnh camera ghi lại được cho là đại úy Phan Văn Trung, công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đá thanh niên say rượu, gây rối trật tư. Clip:CĐM

Công an huyện thông tin thêm, sau sự việc xảy ra, lực lượng liên tục đề nghị Trần Văn Dưỡng (40 tuổi, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành) lên làm việc, nhưng mấy ngày nay, đối tượng này đều "né" không chấp hành, khi đến nhà đưa giấy mời cũng không gặp mặt, còn đi đâu thì chưa xác định.

Qua xác minh tại địa phương, anh Dưỡng khi nhậu thường có hành vi gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực xung quanh. Vào ngày xảy ra vụ việc, Dưỡng đã uống nhiều rượu, sau đó đập phá tài sản, cầm dao đe dọa vợ nên đại úy Trung cùng dân phòng đến giải quyết.

"Ai sai sẽ xử đúng pháp luật, cán bộ vi phạm cũng phải xử lý nghiêm", lãnh đạo Công an huyện khẳng định.

Chiều 29/1, đại úy Phan Văn Trung (35 tuổi), công an xã Thành Triệu đã bị công an huyện đình chỉ công tác chờ kiểm điểm kỷ luật.

Dân Việt đã đưa tin, chiều 27/1, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội phản ánh, một thanh niên có dấu hiệu say rượu bị công an còng hai tay ngược phía sau, đứng kế bên là dân phòng cùng công an viên bán chuyên trách. Lúc này, một người đeo cấp hàm đại úy đi tới không nói gì mà dùng chân đá vào ngực, hông, mông... anh này liên tục.

Bị đá đau nên anh cứ xoay qua, xoay lại để né, nhưng vẫn không thoát khỏi cú đá mạnh trúng thẳng vào người. Hành động cứ lặp đi, lặp lại cú đá hơn 10 lần, những cán bộ đi chung hoàn toàn không hề phản ứng hoặc ngăn chặn hành động được cho là vượt quá "quyền hạn" của viên công an xã.

Một lúc sau, vị mặc sắc phục công an rời đi khỏi hiện trường. Trong clip nghe khá rõ nhiều lời nói không đồng tình với hành động của người này đối với thanh niên uống rượu say.

Đoạn clip phản ánh, thời điểm bị còng tay, thanh niên này chẳng có động thái chống đối người thi hành công vụ. Và người vô cớ bị đánh trong đoạn clip trên được xác định là anh Trần Văn Dưỡng (40 tuổi, ngụ tại xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) vào thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 17 giờ ngày 20/12/2022.