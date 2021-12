Bến Tre: Cần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông

"Tử thần" rình rập sau chén rượu

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bến Tre xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 72 người, bị thương 27 người. Trong đó, số vụ TNGT có liên quan đến rượu, bia chiếm gần 30%.

Mặc dù biết tai nạn giao thông (TNGT) có nguyên nhân do rượu, bia đã và đang là hiểm họa của toàn xã hội, được cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bến Tre liên tục cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít người vi phạm.

Điển hình là vụ tai nạn vào ngày 2/1/2021, sau khi dự tiệc, anh Nguyễn Hoàng C. (24 tuổi, ngụ xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm), điều khiển xe mô tô chở theo em Nguyễn Văn Ph. (16 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) lưu thông trên huyện lộ 11, thuộc xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm). Do đã có uống rượu, bia, anh C. không làm chủ tay lái nên tự té và tử vong sau đó.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn người tham gia giao thông

Hay như vụ việc mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Tiến Diễm (25 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, ngày 14/6/2021, Diễn điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường huyện 92, thuộc xã Thạnh Hải (Thạnh Phú) thì gây ra TNGT làm 1 người đàn ông đứng bên lề đường tử vong. Sau khi gây tai nạn, Diễm hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt được.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Diễn khi đó là 131mg/100ml máu. Tại cơ quan công an, Diễn kể lại sự việc trong sự hối hận của mình: "Bản thân tôi không có giấy phép lái xe ô tô. Hôm gây tai nạn, khi nhậu với bạn xong, tôi chủ quan bản thân còn tỉnh nên đã lái xe ô tô về nhà, không ngờ lại gây tai nạn đáng tiếc".

Nâng cao ý thức an toàn giao thông

Theo cơ quan chức năng, sau khi đã uống rượu, bia người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường bị hạn chế nhận thức sự việc diễn ra xung quanh và khả năng kiểm soát được hành vi của mình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT thông qua các hành vi như: chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái, thiếu chú ý quan sát, chạy sai phần đường, làn đường quy định.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, rất nhiều lái xe đã gây ra TNGT khi vừa xong tiệc nhậu. Chính tâm lý ham vui, quan hệ nể nang nên nhiều người cứ vô tư uống rượu, bia và khi có men trong người, họ tự tin khả năng điều khiển phương tiện giao thông của mình mà không biết "tử thần" đang rình rập phía trước.

Sau mỗi vụ TNGT đều để lại nỗi đau, ám ảnh kinh hoàng, day dứt khôn nguôi, gánh nặng vật chất cho những người trong cuộc. Người mất đi để lại những nỗi đau dai dẳng cho người thân, còn những người bị thương tật do TNGT không những trở thành gánh nặng cho gia đình mà bản thân họ còn chịu sự đau đớn kéo dài, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về nồng độ cồn, các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe, các nguy cơ gây tai nạn và hậu quả TNGT do lái xe uống rượu, bia. Đồng thời, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, từ đó tạo thói quen tự giác chấp hành luật giao thông, không uống rượu, bia trước khi lái xe của mọi người.

Theo đó, người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là quy định về nồng độ cồn. Tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Thường xuyên nhắc nhở người thân trong gia đình, bạn bè chấp hành nghiêm những quy định pháp luật về giao thông đường bộ để góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và xã hội…