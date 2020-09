Bến Tre: Vì sao con tôm càng xanh toàn đực nuôi trong ruộng lúa lại phải bẻ càng tới 3 lần?

“Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen lúa dễ làm, bền vững, ít bệnh, phù hợp với điều kiện sản xuất hộ gia đình. Không sử dụng hóa chất, cho ra sản phẩm an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường. Đề nghị cấp trên tiếp tục hỗ trợ bà con mô hình để bà con phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, vốn để bà con an tâm sản xuất. Tổ chức các hoạt động tập huấn, thông tin tuyên truyền về mô hình để nhiều người làm theo”, anh Nguyễn Văn Hiền, ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết thêm.