"Bên trong vỏ kén vàng" sẽ cạnh tranh với đối thủ nào khi lọt đề cử Oscar 2025?

Chuyên trang IndieWire mới đây đã đưa ra danh sách dự đoán những ứng cử viên "nặng ký" cho hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, trong đó có Bên trong vỏ kén vàng (Inside yellow cocoon shell) – bộ phim từng mang về niềm tự hào cho Việt Nam khi đoạt giải Máy quay vàng tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Bên trong vỏ kén vàng đã công chiếu ở Việt Nam vào ngày 11/8/2023. Nguồn: NSX

Riêng về Bên trong vỏ kén vàng, trang IndieWire đưa ra nhận xét về cơ hội của Phạm Thiên Ân như sau: "Bên trong vỏ kén vàng được nhà quay phim Đinh Duy Hưng quay chủ yếu bằng những cảnh quay tĩnh, dài để quan sát khách quan nhưng cũng có những cảnh quay thanh tao, nhẹ nhõm về miền quê và thiên nhiên. Bảng màu bão hòa hoặc mềm mại tùy thuộc vào tâm trạng. Một trong những điểm nổi bật là đoạn hồi tưởng gợi tình với bạn gái cũ của Thiện, Thảo (Nguyễn Thị Trúc Quỳnh đóng), trên một ban công ẩm ướt, giải thích rất nhiều về lý do anh chuyển đến Sài Gòn và tại sao cô lại phát nguyện đi tu".

Phần quay phim cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận xét: "Cảnh ấn tượng nhất với tôi trong phim này vẫn là những cú máy dài theo hành trình tâm trạng của nhân vật, với một con đường sương mờ phủ quanh co cứ chạy miên man phía trước theo POV (góc nhìn cá nhân – PV) của một thanh niên trẻ cưỡi trên chiếc xe máy cũ trong buổi sớm mai. Cảnh quay dài miên man đó dừng lại bằng một ánh đèn chói lóa ngược chiều, rồi kết lại với một bát phở đang bốc khói nghi ngút trong buổi sáng lạnh miền cao nguyên, nơi gã trai trẻ đang dừng xe lại bên đường để ăn sáng.

"Bên trong vỏ kén vàng" vừa giành giải "Ống kính vàng" tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: NSX

Hay một cảnh khác nữa, người thanh niên đi xiêu vẹo trên con đường bùn lầy đất đỏ trong màn sương mù dày đặc, rồi bất ngờ dừng lại như bị xuất hồn khi nhìn thấy một đàn bướm trắng đang vờn trên đám lá cây cổ thụ trong màn sương mù ảo diệu trước mặt".



Nếu như Bên trong vỏ kén vàng có vinh dự lọt vào đề cử Quay phim xuất sắc nhất thì tác phẩm của Phạm Thiên Ân sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ nào theo nhận định của IndieWire?

Đầu tiên, chắc chắn phải kể tới Greig Fraser – nhà quay phim của Dune: Part Two (Hành tinh cát 2). Greig Fraser từng mang về giải Oscar cho quay phim xuất sắc với Dune: Part I năm 2022. Bên cạnh đó, ông cũng là quay phim của nhiều tác phẩm Hollywood đình đám gần đây, có thể kể tới như: Zero Dark Thirty (2012); Lion (2016); Rogue One (2016); Vice (2018), Dune (2021); The Batman (2022) and The Creator (2023).

Nhà phê bình phim Glenn Kenny đã ca ngợi tài quay phim của Fraser trong The Batman và Dune, nói rằng chính xác là một "loại trò ảo thuật ấn tượng".

Tiếp đến, Simon Duggan của Furiosa: A Mad Max Saga, khi nhà quay phim này cũng sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, có thể kể tới như: The Great Gatsby, 300: Rise of an Empire hay Live Free or Die Hard.

Ngoài ra, trang IndieWire cũng nhắc tới Rob Hardy của phim Civil War – khi nhà quay phim tài ba này cũng từng đảm nhiệm phần hình ảnh cho một số phim Hollywood tầm cỡ như: Mission: Impossible – Fallout hay Ex Machina.

Sayombhu Mukdeeprom của phim Challengers cũng sẽ là một đối thủ "đáng gờm" khi người này thiên nhiều về quay phim các tác phẩm nghệ thuật, dự án nổi tiếng nhất mà Sayombhu tham gia, chính là bộ phim từng được đoạt giải Oscar Call Me by Your Name.

"Bên trong vỏ kén vàng" hy vọng lọt vào đề cử Quay phim xuất sắc nhất tại Giải Oscar 2025. Ảnh: NSX

Trong lịch sử điện ảnh Việt, gần như chỉ có một trường hợp duy nhất lọt vào danh sách đề cử chính thức của giải Oscar, đó là phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng năm 1993 với hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài. Hơn 30 năm sau, chưa có một bộ phim nào lập được thành tích tương tự, gần đây nhất chúng ta chứng kiến Hà Lệ Diễm với bộ phim Những đứa trẻ trong sương lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tài liệu xuất sắc của Oscar 2023.

Nhà phê bình Nguyên Lê - người từng có thời gian hoạt động ở Hollywood nhận định rằng: "Chúng ta nên nhớ trong "điện ảnh" có chữ "ảnh", đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu một bộ phim làm xuất sắc phần hình ảnh thì những câu chuyện dù xa xôi lạ lẫm cách mấy cũng tìm được chỗ đứng trong lòng một nền văn hóa khác. Phim Việt đáng tiếc chưa làm tốt điều này" - nhà phê bình Nguyên Lê nhìn nhận.

Bên trong vỏ kén vàng xoay quanh hành trình của Thiện cùng cháu trai đưa thi hài của người chị dâu về quê an táng. Nhờ có vậy, anh có thể chiêm nghiệm ra được nhiều thứ trong cuộc sống và "thoát mình" ra khỏi một xã hội bộn bề và rối ren. Đảm nhận phần quay phim là Định Duy Hưng – người bạn thân của đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Phạm Thiên Ân từng nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ phim sẽ đi xa như vậy, bởi tôi làm bộ phim này bắt đầu từ sự quan sát, cảm nhận, tìm hiểu văn hóa và nhịp điệu sống giữa đời sống thành thị Sài Gòn và nông thôn vùng cao nguyên Lâm Đồng. Ngoài ra, bộ phim là hành trình nội tâm của một nhân vật, nhân vật đó phản ánh nhiều về tôi trong hiện tại và quá khứ về vấn đề tôn giáo và mục đích sống".