Chị Nguyễn Thị Đính (quản lý xưởng may Kym Việt) chia sẻ: "Công đoạn khó nhất khi làm Sao La là may. May như thế nào cho vóc dáng dễ thương thể hiện sự nhanh nhẹn, cho cái sừng đứng vững thể hiện sự dũng mãnh, hay làm sao cho ánh mắt cương quyết thể hiện sự mạnh mẽ".