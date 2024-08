Kỹ thuật mới: Ghép mảnh in 3D titan dạng lưới, tái tạo xương cho bệnh nhân

Đây là trường hợp thứ 2 tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan dạng lưới để khắc phục tình trạng bị mất đoạn lớn thân xương chày do gãy hở nhiễm trùng.

Trước đó, khoa Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện kỹ thuật tương tự trên bệnh nhân bị mất đoạn xương nhưng ở vị trí trên bướu.

Toàn bộ chi phí của mảnh ghép đều được hỗ trợ từ chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Csiro (Úc). Tổng chi phí khác trong quá trình điều trị mà bệnh nhân đã đóng là không quá 25 triệu đồng.