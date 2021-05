Bệnh viện K đóng cửa vì dịch Covid-19: Bộ Y tế cảnh báo tăng cường an toàn bệnh viện

PV: Ông nhận định thế nào về tình hình dịch Covid-19 ở BV K Trung ương?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Sau khi nhận được báo cáo về chùm ca bệnh nghi ngờ mắc Covid-19 tại BV K Trung ương, sáng 7/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã tới BV K làm việc với Ban lãnh đạo và kiểm tra tình hình thực tế.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê

Hiện nay, BV đã chủ động sàng lọc theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và đã phát hiện ra một số ca bệnh nghi ngờ dương tính trong khoa Gan - Mật - Tụy và trong nhóm người nhà bệnh nhân.

Do vậy, nhằm ngăn chặn kịp thời để phòng chống dịch trong BV, không để lây lan ra cộng đồng, BV đã tạm ngưng tiếp đón bệnh nhân vào chữa bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

BV tổ chức truy vết, xét nghiệm nhanh toàn bộ các nhân viên y tế, những người liên quan F1, F2 và đặc biệt là truy vết những người liên quan đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở khoa Gan - Mật - Tụy.

Đồng thời gia tăng các biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn, biện pháp tăng cường chăm sóc và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng cùng với chuẩn bị công tác hậu cần trong trường hợp bệnh viện bị cách ly theo quy định của Bộ Y tế.



Liệu ổ dịch ở BV K Trung ương có nguy cơ lây lan rộng không, thưa ông?



- Chúng ta biết rằng trong đợt dịch này, chủng virus được tìm thấy ở một số trường hợp mắc đều có tốc độ lây lan rất nhanh. Hiện nay đã xác định được 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cả bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. BV đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tiếp tục mở rộng xét nghiệm đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Với tinh thần cảnh giác cao nhất, Bộ Y tế cho rằng chúng ta không được chủ quan và phải đặt ở mức độ dịch và số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng phức tạp tại BV K để chủ động các biện pháp phòng ngừa.

BV K Trung ương đã cách ly y tế đối với cả 3 cơ sở để chống dịch Covid-19 từ 8h ngày 7/5

Bảo vệ các BV khỏi dịch Covid-19

Theo ông, cần làm gì để ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 tràn vào các BV?

- Đợt dịch này diễn biến phức tạp hơn với chiều hướng khó khăn hơn các đợt dịch trước.

Vì thế, để đảm bảo an toàn các BV và cơ sở y tế đều đã tổ chức kiểm soát và cách ly theo quyết định 3088/QĐ-BYT về tiêu chí BV an toàn. Nhưng khi xuất hiện các ca bệnh trong nhiều BV, dịch phức tạp thì các tỉnh/thành phố một mặt cần tích cực nâng mức cảnh báo lên trên 1 mức, đồng thời tiến hành các biện pháp chủ động ngăn ngừa để đẩy lùi sớm dịch bệnh. Các BV có xuất hiện ca bệnh Covid-19 sẽ dừng tiếp nhận bệnh nhân để sàng lọc và phát hiện sớm các ca nhiễm trong BV khi không may để lọt ca bệnh này.

Bộ Y tế yêu cầu: "Tất cả các BV Việt Nam hãy nâng mức độ cảnh báo, cảnh giác lên mức cao nhất để phòng chống dịch Covid-19".

Cụ thể các BV cần phải làm gì để thiết lập các "hàng rào" bảo vệ BV chặt chẽ hơn?

- Các BV phải có các thông báo từ cổng vào, tổ chức cách ly, phân luồng bệnh nhân và đặc biệt coi các bệnh nhân đến đều là F0 để có các biện pháp phòng tránh phù hợp. Tất cả các bệnh nhân đến đều được sàng lọc và khai báo y tế. Song song với đó, tổ chức sàng lọc xét nghiệm cho tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các khu vực có dịch trong cộng đồng.

Phun khử khuẩn tại BV K Trung ương sáng 7/5

Với các BV ở khu vực chưa có dịch trong cộng đồng thì định kỳ 3 ngày/tuần phải xét nghiệm cho các bác sĩ tuyến đầu như ở phòng khám bệnh, khoa hồi sức tích cực, thận nhân tạo và các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực này.

Tất cả các BV trên toàn quốc phải triển khai thực hiện nghiêm việc thực hiện giãn cách trong BV, thực hiện khuyến cáo 5K, hạn chế người nhà tới thăm bệnh nhân, tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện, kê giường bệnh giãn cách 2m. Đối với các bệnh nhân mãn tính. Các BV kê đơn thuốc tùy theo tình trạng bệnh và tối đa được kê đơn thuốc 3 tháng và BHYT sẽ thanh toán.

Tất cả BV phải truyền thông để giảm người dân đến BV, nhất là giai đoạn dịch đang bùng phát, giảm việc thăm khám; Tăng cường chất lượng xét nghiệm như chỉ đạo của Bộ Y tế; Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn lây nhiễm chéo; Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang và phương tiện phòng hộ cá nhân....