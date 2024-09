Bệnh viện Thống Nhất can thiệp thành công 2 bệnh nhân tắc động mạch chủ nặng

Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân hồi phục nhanh

Sáng 25/9, Bệnh viện Thống Nhất thông tin vừa cứu sống 2 bệnh nhân tuổi cao, bị tắc động mạch chủ nặng bằng phương pháp kỹ thuật mới ít xâm lấn.

2 bệnh nhân được can thiệp thành công đều là những người cao tuổi, có bệnh lý nặng và nguy hiểm.

2 bệnh nhân sau khi được can thiệp điều trị bằng phương pháp mới đã hồi phục, bớt đau và đi lại bình thường. Ảnh: Nguyệt Minh

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất N.V.T (nam, 60 tuổi). Bệnh nhân nhập viện vì đau vùng đùi, cẳng bàn chân hai bên 2 năm nay. Tình trạng đau và tê chân tăng dần cả khi bệnh nhân nghỉ ngơi. Bệnh nhân được chẩn đoán bị hẹp tắc động mạch chủ bụng và chậu hai bên.

Bệnh nhân thứ hai N.V.B (nam, 70 tuổi). Nhập viện vì đau và tê vùng mông, đùi 2 bên nhiều tháng nay. Bệnh nhân cho biết đã đi khám phòng khám ngoài và uống thuốc theo đơn nhưng không giảm.

Sau khi chụp CT, Bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận, kéo dài đến động mạch chậu ngoài hai bên.

Ca can thiệp nội mạch bằng phương pháp tái tạo ngã ba chủ chậu bằng stent phủ, phương pháp vô cảm là tê tại chỗ của bệnh viện Thống nhất. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Duy Tân, Phụ trách Khoa Ngoại tim mạch, lồng ngực cho biết: "Hai bệnh nhân đều được được lên lịch chụp và can thiệp nội mạch bằng phương pháp tái tạo ngã ba chủ chậu bằng stent phủ. Phương pháp vô cảm là tê tại chỗ. Sau can thiệp, cả hai bệnh nhân được ngồi dậy và sinh hoạt bình thường sau can thiệp 6 giờ. Bệnh nhân bớt đau chân".

Ông Tân nhấn mạnh, việc sử dụng kỹ thuật mới đã giúp cho bệnh nhân có thể hồi phục nhanh so với phương pháp mổ mở trước đây. Đây là phương pháp can thiệp nhẹ nhàng, với mức độ an toàn từ 90% đến 95%. Đồng thời, sau khi thực hiện can thiệp, trên người bệnh nhân không để lại vết mổ.

Trên 50% người cao tuổi mắc các bệnh lý về mạch máu

Ông Tân cho biết, cách bệnh lý về mạch máu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đối với bệnh tắc động mạch chủ, bệnh này sẽ gây ra tình trạng thiếu máu. Nếu để lâu có thể gây ra nhiễm độc, nhiễm trùng, hoại tử chi. Người bệnh có thể bị cắt chân, tháo khớp háng, nặng hơn nữa là nhiễm trùng, độc có thể dẫn đến tử vong do suy đa cơ quan.

TS. BS Nguyễn Duy Tân ,Phụ trách Khoa ngoại tim mạch, lồng ngực khuyến cáo người dân không nên chủ quan với cách bệnh lý về mạch máu, nếu có biểu hiện cần phải đi khám để được điều trị kịp thời. Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh lý thứ 2 người cao tuổi thường gặp đó là hội chứng động mạch chủ cấp tính. Đây là một thuật ngữ mô tả các tình trạng khẩn cấp, bao gồm bóc tách động mạch chủ, máu tụ trong thành động mạch và loét động mạch chủ xuyên thấu. Đặc biệt với người cao tuổi khi bị xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến tử vong.

TS.BS Nguyễn Duy Tân thông tin, mặc dù chưa có khảo sát cụ thể, nhưng khoảng trên 50% người cao tuổi có thể mắc các bệnh lý về mạch máu. Đồng thời, ông Tân nhấn mạnh, biểu hiện khi bị các bệnh lý mạch máu thường bị nhầm với các bệnh về xương, khớp đó là tê mỏi, đau. Vì thế, người dân nên lưu ý nếu có các biểu hiện trên, cần đi khám sớm để có hướng điều trị tốt nhất.

Cùng vấn đề, ông Tân nói, ngày nay, không chỉ người già, mà ở người trẻ cũng có khả năng mắc các bệnh lý về mạch máu. Với các bạn trẻ thường xuyên bị stress cũng có thể bị xơ, vữa mạch máu. Đặc biệt, hút thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra bệnh lý trên.

Để tránh mắc các bệnh lý về mạch máu, ông Tân khuyên người dân cần phải kiểm soát chế độ ăn uống, ăn nhiều rau củ quả, giảm lượng tinh bột, đam. Kiểm soát được lượng mỡ trong máu, đường huyết trong máu. Cùng với đó, phải tập thể dục thể thao.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần cập nhật thêm thông tin các bệnh lý về mạch máu, không nên chủ quan, nếu có biểu hiện cần phải đi khám để được điều trị kịp thời.