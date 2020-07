Bí ẩn hai viên gạch bằng vàng nặng 15kg tìm thấy trong mộ danh thần nổi tiếng

Danh thần nổi tiếng triều đại Thanh, Lý Hồng Chương

Việc phát hiện ngôi mộ Lý Hồng Chương đã kinh động tới rất nhiều chuyên gia, và việc phát hiện hai khối vàng to bằng viên gạch nặng 15 kg trong 1 chiếc hộp bồi táng cùng ông còn gây chấn động hơn nhiều.

Triều đại nhà Thanh thời Trung Quốc cổ đại đã trải qua thời kỳ cai trị phong kiến 276 năm và ấn tượng mà nó để lại cho chúng ta rất khác biệt. Mặc dù đã trải qua sự thịnh vượng của ba đời hoàng đế Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, nhưng đến cuối thời Thanh dưới sự thống trị của Từ Hi thái hậu, triều đại này đã đi xuống và tụt hậu khá nhiều so với các nước phương Tây trong nhiều thế kỷ. Trong số bộ máy cai trị mục rỗng đó, đại thần triều Thanh, Lý Hồng Chương cũng luôn là chủ đề gây tranh cãi vì địa vị đặc biệt của ông.

Đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh công trạng của Lý Hồng Chương trong thế giới văn học

Một số người cho rằng, với tư cách là một đại thần triều đình, ông không những không đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước, mà thay vào đó đã ký kết nhiều hiệp ước bất bình đẳng để đẩy Trung Quốc tới trước nhiều sóng gió. Nhưng cũng có nhiều người nhận định, vào thời đại đó, những việc làm của Lý Hồng Chương là "thân bất do kỷ" và có thể hiểu được. Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, các học giả cho rằng, mặc dù Lý Hồng Chương đã ký nhiều hiệp ước bất bình đẳng, nhưng ông đã có thể đã thỏa hiệp với chính trị để sống một cuộc sống tốt hơn hàng ngàn lần vào thời điểm đó. Nhưng ông lại chọn cách chịu đựng sự chế giễu của người đời, chấp nhận ngậm nỗi khổ tâm trong lòng. nhưng anh ta chọn cách chịu đựng sự trớ trêu và châm biếm của thế giới. Ông phải là bộ trưởng lớn nhất vào cuối triều đại nhà Thanh. Và trong ngôi mộ của ông, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh giá cao cuộc sống của Lý Hồng Chương sạch sẽ như thế nào.

Cho đến những năm 1950, ngôi mộ của Lý Hồng Chương đã vô tình được phát hiện bởi một nông dân địa phương.

Khi xưa, sau khi Lý Hồng Chương ký "Hiệp ước Tân Sửu", ông bị toàn bộ thiên hạ cho là kẻ bán nước ký hiệp ước bất bình đẳng. Sau khi trở về nhà, ông đã phun máu đen và chết sau đó. Điều này đủ để thấy Lý Hồng Chương chịu áp lực như thế nào. Vào thời điểm ông qua đời, Thái hậu Từ Hi than thở: "Đại cục vẫn chưa định, nếu có gì bất trắc, sẽ không còn ai chia sẻ ưu phiền gánh nặng nữa". Sau đó, Thái hậu Từ Hi đã dành năm ngàn hai lượng vàng để xây dựng lăng mộ cho Lý Hồng Chương, được hoàn thiện sau một năm xây cất. Cho đến những năm 1950, ngôi mộ của Lý Hồng Chương đã vô tình được phát hiện bởi một nông dân địa phương.

Vào thời điểm đó, việc phát hiện ngôi mộ đã kinh động tới rất nhiều chuyên gia. Mọi người đều muốn tận mắt xem liệu trong ngôi mộ của một đại thần nhà Thanh liệu có kho báu nào hay không. Nhưng tực tế lại khiến họ cảm thấy sốc. Khi các chuyên gia tiến vào mộ thất, họ không phát hiện một vật bồi táng giá trị nào, chỉ có một số đồ trang trí bằng đá. Trong mộ thất cũng chỉ có duy nhất hai chiếc quan tài, một chiếc của Lý Hồng Chương, và một của vợ ông. Các chuyên gia mở quan tài cũng không tìm thấy vật bồi táng nào đáng giá, chỉ có một chiếc chăn mỏng và một chiếc hộp của Từ Hi thái hậu ban cho Lý Hồng Chương. Các chuyên gia tại hiện trường đều tỏ ra hiếu kỳ, đặt dấu chấm hỏi với những thứ đặt trong chiếc hộp.

Khi các chuyên gia mở hộp, hai khối vàng to bằng viên gạch xuất hiện.

Sau khi cân, mỗi viên gạch vàng có trọng lượng đủ 15kg, khiến các chuyên gia đều tỏ ý vui mừng trước phát hiện lịch sử của mình. Tuy nhiên, một chuyên gia có mặt tại hiện trường sau khi quan sát cẩn thận hai khối vàng, thận trọng phát biểu: "Đây không phải là một viên gạch vàng. Chỉ có một lớp vàng được độ ở mặt ngoài. Hai viên gạch này thực chất là bằng đồng." Lời nói này của vị chuyên gia khiến tất cả mọi người đều trầm xuống trong giây lát. Một vị đại thần triều đình mà khi chết lại không thể có nổi một vật bồi táng có giá trị tương xứng? Đây là điều không thể tin được. Nhưng nó lại xảy ra với Lý Hồng Chương. Khi còn sống ông một mình chịu điều tiếng mang tội danh thiên cổ, sau khi chết vẫn giữ được danh tiếng thanh liêm. Bởi vậy, những lời đồn xung quanh việc ông bán nước cầu vinh cho tới hiện tại vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi.