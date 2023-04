Bị cấm toàn bộ hoạt động thương mại, chủ đầu tư bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn cố tình khai thác

Bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ hoạt động "chui"

Trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì Nguyễn Trường Sinh khẳng định việc tổ chức trông, giữ xe ô tô bên trong bãi xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ là hoạt động "chui". "Văn bản đình chỉ của UBND quận đến nay vẫn còn hiệu lực nhưng UBND phường nhận được nhiều phản ánh về việc doanh nghiệp cố tình vận hành. UBND phường sẽ yêu cầu công an phường kiểm tra, lập báo cáo nội dung này tới công an quận", Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết.

Trước đó, từ ngày 23/6/2022, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, UBND quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định số 1332/QĐ-UBND đình chỉ hoạt động đối với bãi xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, ghi nhận trong nhiều ngày của phóng viên Dân Việt cho thấy việc tổ chức trông, giữ xe bên trong bãi vẫn không hề bị chấm dứt. Tại các tầng B1, B2 có cả trăm ô tô, xe máy được sắp xếp gần như kín mặt sàn. Bãi xe được chia ra thành từng khu vực theo nhu cầu gửi theo năm, gửi tháng và xe vé lượt. Người tự xưng là nhân viên bãi xe cũng khẳng định công ty sẽ xuất hóa đơn khi thu tiền trông, giữ xe ô tô của khách hàng.

Hình ảnh ghi nhận tại sàn B1 bãi ngầm Mễ Trì Hạ

Tại đây, nhiều biển cấm quay phim, chụp ảnh cũng được chủ đầu tư treo lên các cột. Hoạt động tại đây cũng không hề "chui" như khẳng định của đại diện UBND phường Mễ Trì mà dường như được công khai. Bởi ở lối cho xe ra, vào bãi vẫn có nhân viên phát vé, thu tiền xe lượt.

Trong vai người có nhu cầu tìm chỗ gửi xe, phóng viên hỏi giá trông giữ thì được một người tự xưng là bảo vệ cho biết bãi sẽ thu 1.580.000/xe/tháng đối với khách gửi ngày đêm, và 1.280.000/xe/tháng nếu chỉ gửi ban ngày. Riêng tại hầm B1, bãi chỉ phục vụ cho khách đóng tiền từ 6 tháng đến 1 năm.

Đã có tiền lệ vi phạm

Trước khi bị đình chỉ toàn bộ hoạt động do liên quan đến công tác PCCC, doanh nghiệp vận hành cũng dính vào vi phạm khi tự ý sử dụng sai mục đích tầng hầm khi tạo các gian để kinh cho cho thuê bằng cách quây các vách ngăn che bằng thạch cao, tôn và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ. Trong quá trình khai thác, nhiều vị trí còn biến tướng thành phòng tập golf, tập gym, bi-a, kho chứa đồ…

Bãi ngầm Mễ Trì Hạ hiện đang bị đình chỉ toàn bộ hoạt động.

Riêng với khu vực thuê của đơn vị Công ty TNHH Leedaon Quốc tế tại hầm B1 được giữ nguyên. Nguyên nhân do toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm đang thụ lý tranh chấp giữa Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An và công ty TNHH Leedaon về việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng tại tầng hầm của bãi đỗ xe ngầm.

Sang tháng 6/2022, UBND quận Nam Từ Liêm có Quyết định đình chỉ hoạt động với bãi xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ. Ngày 5/12/2022, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng UBND phường Mễ Trì tiến hành kiểm tra tại bãi xe này.

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định đình chỉ hoạt động số 1332/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc đình chỉ hoạt động…

Tiếp đó, ngày 23/12/2022, UBND phường Mễ Trì đã có văn bản gửi Công an phường Mễ Trì về việc UBND phường vẫn ghi nhận Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An không chấp hành đình chỉ hoạt động của bãi đỗ xe. Do vậy, đề nghị Công an phường Mễ trì nghiêm cấm toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện tại bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ. Nhưng đến nay, doanh nghiệp khai thác vẫn cố tình vi phạm như đã nêu trên.

Dự án bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm có 3 tầng hầm với tổng diện tích 22.676m2. Bãi đỗ xe có công năng sử dụng làm bãi đỗ, công suất khai thác khoảng 550 xe. Năm 2019, chủ sử dụng bãi xe này là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ, cụm 6, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 10/12/2021, Công ty này tiến hành chuyển nhượng bãi xe cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Bùi Đắc Huy.