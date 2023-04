Gia tăng nhập khẩu, mỗi ngày Việt Nam phải "rút ví" hơn 500 tỷ đồng cho xăng dầu ngoại

Nhập gần triệu tấn xăng dầu mỗi tháng

Đáng nói hơn, số xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam đều tăng nhập từ các thị trường như Hàn Quốc, Singapore.

Thống kê cho thấy Việt Nam nhập xăng dầu từ Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia chiếm 2,2 triệu tấn, tương đương khoảng 85% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu.

Về giá trị, 4 thị trường cung cấp xăng dầu chiếm trên 1,9 tỷ USD, chiếm trên 86% tổng giá trị xăng dầu nhập khẩu. Các thị trường khác như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu, Trung Đông chiếm tỷ trong xăng dầu nhỏ tại thị trường xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam.

Mỗi ngày, Việt Nam phải chi hàng trăm tỷ mua xăng dầu ngoại để đáp ứng thị trường trong nước.

Do trên 85% tổng lượng cung xăng dầu nhập của Việt Nam đến từ các thị trường thuế suất thấp từ 8-10%, nên việc tăng nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường này, trong đó có Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Singapore…

Sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam được dự đoán sẽ tăng mạnh trong năm nay do nhu cầu tiêu dùng tăng và nguồn cung trong nước suy giảm do nhà máy xăng dầu Dung Quất bảo dưỡng. Một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối nhận định, nhu cầu nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam năm 2023 có thể tăng thêm 10% so với các năm 2022.

Số liệu năm 2022, Việt Nam nhập khoảng 8,87 triệu tấn xăng dầu, kim ngạch gần 9 tỷ USD, trong đó dầu diesel chiếm gần 54%, với tổng lượng gần 4,8 triệu tấn, xăng các loại là gần 2 triệu tấn. Cùng kỳ năm 2021, Việt Nam chỉ nhập gần 7 triệu tấn xăng dầu các loại, kim ngạch hơn 4,1 tỷ USD.

Rõ ràng, Việt Nam ngày càng nhập khẩu nhiều xăng dầu hơn từ nước ngoài về nước bất chấp bối cảnh các doanh nghiệp lọc hoá dầu hiện cung ứng từ 50-70% tổng lượng cung toàn thị trường.

Theo Tổng cục Hải quan, việc nhập khẩu xăng dầu tăng về số lượng và giá trị do sự gia tăng quy mô của nền kinh tế Việt Nam, với mức tăng trưởng trung bình 5-7% về GDP, nhu cầu điện, xăng dầu cần phải tăng 10%.

Bối cảnh hiện nay, giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhà máy lọc dầu Dung Quất có kế hoạch đại tu lần thứ 5 (trong tháng 5-6 tới) có thể khiến các nguồn cung xăng dầu trong nước phải phụ thuộc nhiều vào xăng dầu ngoại. Bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng bình quân 1,6-2 triệu thùng/ngày, chắc chắc giá xăng dầu thành phẩm sẽ tăng trong quý II và quý III/2023.

Năm 2023, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023, theo đó, kịch bản 1, tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25, 9 triệu m3 (tấn); kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26,7 triệu m3 (tấn), sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý.