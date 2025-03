Kịp thời giải cứu cô gái người dân tộc Mông nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

Sáng 22/3, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bàn giao một cô gái người dân tộc Mông về với gia đình.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 18/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo từ người dân về việc có 1 cô gái trẻ người dân tộc Mông nghi vấn đang bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bàn giao chị C. trở về với gia đình. Ảnh: Thanh Tuấn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) nhanh chóng triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lừa bán cô gái ra nước ngoài.

Khoảng 12h40 ngày 18/3, khi phát hiện một cô gái có đặc điểm giống như tin báo đang làm thủ tục để xuất cảnh sang Trung Quốc tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các lực lượng đã phối hợp tạm giữ để đấu tranh làm rõ các vấn đề liên quan.

Kết quả xác định, cô gái trên có tên là V.T.C. (tên nạn nhân đã được thay đổi), sinh năm 1999, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra ban đầu, chị C. cho biết, thông qua qua mạng xã hội Tiktok có biết một số đối tượng ở Lào Cai có thể đưa C. sang Trung Quốc tìm việc làm thuê hoặc môi giới lấy chồng người Trung Quốc.

Sau khi thống nhất, khoảng 16h ngày 15/3, có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đã đến đón C. tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để đi sang Lào Cai, sau đó đưa sang Trung Quốc.

Trong quá trình di chuyển tại Trung Quốc, phát hiện có nhiều điều bất thường (nghi là các đối tượng mua bán người) nên C. đã tìm mọi cách xuống xe và báo lực lượng chức năng Trung Quốc gần đó để được giúp đỡ, giải thoát khỏi những người nghi vấn.

Chị C. đã được hỗ trợ làm thủ tục quay trở về Việt Nam ngay trong chiều 17/3.

Về đến Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do không quen biết ai, cũng không có tiền nên C. lên mạng Tiktok đăng thông tin đã về đến cửa khẩu. Đối tượng lừa bán C. sang Trung Quốc hôm trước biết được thông tin đã đến đón.

Khoảng 12h40 ngày 18/3, khi các đối tượng tiếp tục làm thủ tục xuất cảnh để đưa C. sang Trung Quốc lần thứ 2 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu.

Ngày 20/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành các thủ tục bàn giao chị V.T.C. cho gia đình để đưa về địa phương.

Gia đình chị V.T.C. đã viết thư cảm ơn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.