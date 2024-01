Bị dừng xe khi không đội mũ bảo hiểm, 2 chị em gái lao vào đánh công an

Ngày 29/1, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nhi (25 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, vào 8 giờ cùng ngày (29/1), tổ tuần tra Công an xã Cà Ná đang tổ chức tuần tra thì phát hiện Nguyễn Thị Phong (36 tuổi, chị gái Nhi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã yêu cầu Phong dừng xe kiểm tra và mời về Công an xã để làm việc.

Tuy nhiên, Phong không chấp hành. Cùng lúc này, Nguyễn Thị Nhi đến và sử dụng một khúc cây để đập phá xe mô tô vi phạm. Tiếp đó, Phong và Nhi đẩy và đánh công an là anh Bà Râu Túm, công an viên xã Cà Ná.

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Lợi dụng đám đông, Phong đã dắt xe bỏ đi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã phối hợp Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhi. Riêng Phong có con nhỏ nên cơ quan điều tra không tạm giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam điều tra, làm rõ.