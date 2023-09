Bị khán giả "tố" CGV đuổi khách đang xem dở để ra mắt phim "Chạm vào hạnh phúc", nhà rạp nói gì?

Khán giả "tố" CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội đuổi khách đang xem dở cho sự kiện ra mắt "Chạm vào hạnh phúc". Ảnh: CMH

Tối 30/8, bộ phim "Chạm vào hạnh phúc" đã có buổi ra mắt tại rạp CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội. Trong khi sự kiện diễn ra thì đã có đám đông kéo đến gây ồn ào. Một số người đã hô "Đạo diễn Mai Long lừa đảo". Trên một trang phim đã xuất hiện bài đăng như sau:

"Hôm qua, trong buổi ra mắt phim Chạm vào hạnh phúc, có 1 nhóm người đã đứng trước của rạp CGV biểu tình. Tôi nghe được là do đạo diễn bộ phim này, trước đây làm Phó Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất trà. Do làm ăn thua lỗ nên không trả được lãi lẫn gốc của những người đầu tư - mà đa số chắc quen biết nên góp vốn. Nên họ nhân dịp này đến phá".

Một khán giả có mặt tại CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội thời gian đó tên N.N. cho biết, khi đang xem phim dở thì bị báo bản chiếu lỗi phải ra ngoài chờ. Cụ thể anh N.N. kể lại: "Ngày 30/8, vợ chồng tôi và 2 người bạn có đặt vé xem phim Oppenheimer suất chiếu Imax 15:50 -19:10 tại CGV metropolis Liễu Giai. Nhưng đến 18:30 bỗng nhiên màn hình chiếu bị tắt đen xì và tiếp theo là nhân viên vào mời tất cả khách đang xem ra ngoài với lý do bản chiếu bị lỗi, rồi mời khách ra ngoài ngồi chờ tìm cách xử lý.

Bài đăng của N.N. về vụ việc tại CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội. Ảnh: CMH

Nhưng bất ngờ hơn là vừa bước ra cửa thì chúng tôi nghe thấy MC của buổi công chiếu phim Chạm vào hạnh phúc mời khách mời vào phòng IMAX để xem phim. Vì nhóm tôi và những khách khác đều không tin là có sự vô tình trùng hợp đến vậy nên quay sang hỏi 1 bạn gái nhân viên tự nhận là quản lý thì bạn không giải thích được lý do.

Sau đó, bạn này bỏ đi và 1 bạn gái khác xuất hiện tiếp tục nhận là quản lý và vẫn khẳng định do bản chiếu lỗi và không đưa được lời giải thích thoả đáng. Cuối cùng do chúng tôi quá bức xúc thì 1 anh nhân viên mặc áo đen (không phải đồng phục CGV) nhận là quản lý cao nhất ở đó mời chúng mình vào phòng làm việc để trao đổi.

Khung cảnh do facebooker N.N. chụp tại CGV . Ảnh: FBNV

Sau khi vào phòng, anh này khẳng định lý do mời chúng tôi ra ngoài là do sự cố từ sự kiện công chiếu Chạm vào hạnh phúc. Còn lý do 2 bạn nhân viên kia nói là vì do đang hoảng loạn nên thông tin đưa ra bị "nhầm lẫn". Và cụ thể sự cố là đạo diễn phim Chạm vào hạnh phúc liên quan đến lừa đảo đa cấp nên bị 1 nhóm người đến biểu tình. Vì sợ ảnh hưởng đến rạp và an ninh trật tự nên bắt buộc phải đuổi chúng tôi ra ngoài để nhường chỗ mời khách mời vào phòng Imax.

Tiếp theo đó, anh quản lý xin lỗi chúng tôi và hỏi xem chúng tôi muốn giải quyết thế nào thì tôi cũng như các bạn trong phòng hôm đó đồng ý muốn CGV phải đăng 1 lời xin lỗi công khai lên Page chính thức của CGV.

Anh quản lý tiếp tục đưa ra gợi ý xem phim miễn phí đến cuối năm, vào phòng Lamour (phòng có giường nằm - PV) xem nốt... để từ chối việc đăng xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ đơn giản cần lời xin lỗi công khai vì có những khách hàng tin lời nói dối của CGV và đi về. Cuối cùng, anh quản lý hứa sẽ có lời xin lỗi chính thức từ CGV trong 2 ngày và bọn mình đồng ý với phương án này.

Đến ngày 31/8, một chị nhận là quản lý cấp cao hơn từ trụ sở chính trong T.P. Hồ Chí Minh gọi điện cho vợ tôi xin lỗi nhưng lại tiếp tục lấp liếm và nói lý do mời bọn ra ngoài vẫn là do bản chiếu bị lỗi đồng thời các khách mời của phim công chiếu vì "không biết gì nên cứ ùa vào phòng".

Tiếp theo, chị ý nói muốn gặp riêng vợ tôi nhưng vợ tôi không đồng ý. Đến hôm nay, sau 2 ngày như lời hứa của anh quản lý, CGV không đưa ra lời xin lỗi chính thức hay giải thích cụ thể nào về việc này. Tôi và những khách hàng khác cảm thấy rất không được CGV tôn trọng chính xác là chúng tôi đã bị CGV đuổi ra ngoài khi còn 40 phút chiếu phim để mời khách mời của buổi công chiếu phim Chạm vào hạnh phúc vào phòng. Đến thời điểm này, GGV vẫn tìm cách nói dối lấp liếp và không xin lỗi khách công khai như đã hứa. Nếu chúng ta dễ dàng bỏ qua thì sẽ tiếp tục bị đối xử như vậy?".

Đạo diễn Mai Long (bên phải ảnh) trần tình về sự việc ngay tại buổi ra mắt phim Chạm vào hạnh phúc. Ảnh: NSX

Buổi ra mắt hội tụ đông đảo ê-kíp làm phim với đạo diễn Mai Long, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đới Anh Quân, NSƯT Hồ Phong, nghệ sĩ Tú Oanh, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Quang Lâm, Chiến Thắng, Thanh Hương cùng các diễn viên Kim Lệ, Quang Thuận...



Ngay sau sự việc, đạo diễn Mai Long cho biết: "Đây là bài học cho nghệ sĩ và đặc biệt là cá nhân tôi. Ngày trước tôi có làm truyền thông cho một công ty và đưa sản phẩm của nhãn hàng trên phim của tôi. Sau đại dịch Covid-19 công ty đó làm ăn không được nên không có tiền chia sẻ cho các cổ đông, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tránh mặt. Ngày hôm nay một số người đến đây gây áp lực cho cá nhân tôi. Tôi xin hứa danh dự, tôi là người làm nghề và làm việc nghiêm túc. Tôi chỉ đưa sản phẩm của các doanh nghiệp lên phim của tôi, chứ tôi không bao giờ lừa đảo. Tôi sẽ báo công an chức năng để làm rõ vấn đề này".

Khi PV Dân Việt liên lạc với đại diện truyền thông của CGV, bà Trần Diệu Linh cho biết cần kiểm tra thông tin rồi sẽ phản hồi. Nhưng sau rất nhiều cuộc gọi từ PV Dân Việt, phía CGV vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. PV Dân Việt cũng đã liên lạc tới bộ phận chăm sóc khách hàng của CGV nhưng được trả lời là bộ phận này không được phép cung cấp thông tin hay phản hồi gì. Phía quản lý rạp CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội không liên lạc được do vẫn đang thời gian nghỉ lễ 2/9. Quản lý truyền thông của CGV cũng cho biết, quản lý rạp CGV Metropolis Liễu Giai, Hà Nội cũng sẽ không được quyền trả lời báo chí vì phải thông qua truyền thông của CGV.