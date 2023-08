Bị khởi tố, bắt tạm giam vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn chết người

Đối tượng Tạ Minh Khuê. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Minh Khuê (SN 2004) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và Nguyễn Duy Thành (SN 1993) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo nhà chức trách, chiều 30/7, Tạ Minh Khuê không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 89A-197.18 đi trên đường 376 theo chiều từ thị trấn Ân Thi đi Yên Mỹ. Đến thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, ô tô do Khuê điều khiển lao sang trái đường, va chạm với 2 xe đạp do cháu P.Q.T. (SN 2013) và cháu P.M.H. (SN 2012) điều khiển. Vụ việc khiến 2 cháu tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, Khuê bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định Thành là chủ phương tiện nhưng đã giao ô tô cho Khuê (người chưa có giấy phép lái xe theo quy định) để xảy tai nạn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 2/8, tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Nguyễn Văn Quân (SN 2006) điều khiển xe máy chở theo sau Nguyễn Duy Anh (SN 2010) và Nguyễn Thái Sơn (SN 2009) rủ nhau ném gạch vào ô tô. Sau khi ném vỡ kính ô tô mang biển kiểm soát 89A-245.26, 3 thanh niên này xảy ra va chạm với phương tiện trên, khiến Quân bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Nhà chức trách cho rằng việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển là hành động có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, cần đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với hành vi này.