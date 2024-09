Prince - ngôi sao âm nhạc đã khuấy động thế giới với những bản "hit" như: "When Doves Cry", "Kiss", và "Raspberry Beret" không chỉ được biết đến với tài năng âm nhạc độc đáo mà còn là một nghệ sĩ có cuộc đời đầy bi kịch và tổn thương. Mới đây, những hình ảnh về cuộc sống riêng tư và cái chết của Prince được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu kéo dài 9 tiếng đã gây chấn động đối với những ai từng thần tượng ông. Bộ phim không chỉ nói về sự nghiệp âm nhạc huyền thoại mà còn hé lộ những góc khuất ít ai biết đến trong cuộc sống đầy sóng gió của ông.

Bi kịch tuổi thơ và cuộc đời cô độc của huyền thoại âm nhạc Prince

Mới đây, những hình ảnh về cuộc sống riêng tư và cái chết của Prince được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu kéo dài 9 tiếng. Ảnh: NYT.

Prince qua đời vào tháng 4/2016, khi ông 57 tuổi, tại ngôi nhà của mình ở Paisley Park, Minnesota. Sự ra đi của ông khiến cả thế giới âm nhạc bàng hoàng. Ông được tìm thấy nằm trên một chiếc giường tạm bợ, trong một căn phòng nhỏ gần thang máy, xung quanh là những lọ thuốc chưa dùng hết và thức ăn bị bỏ thừa đang thối rữa. Đối với công chúng, đây là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Prince mà họ từng biết – một người luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, lập dị và tài năng vượt trội. Bộ phim tài liệu này được một số ít người xem trước đã tiết lộ những sự thật gây sốc về cuộc đời của Prince, từ nỗi đau thể xác đến những tổn thương tâm lý mà ông phải chịu đựng suốt cuộc đời.

Theo một cuộc điều tra mới của The New York Times Magazine, bộ phim tiết lộ rằng, trong những năm cuối đời, Prince sống trong đau đớn vì những buổi biểu diễn cật lực đã làm tổn thương cơ thể ông. Ông phải dùng đến thuốc giảm đau để có thể tiếp tục biểu diễn, nhưng chính sự phụ thuộc vào thuốc đã dẫn đến cái chết đầy bi kịch của ông do sốc thuốc fentanyl. Bộ phim cung cấp những hình ảnh chân thực do các nhà điều tra chụp lại sau khi Prince qua đời, cho thấy căn phòng nơi ông sống những ngày cuối đời không hề lộng lẫy hay xa hoa mà bừa bộn và cô độc.

Một trong những tiết lộ quan trọng nhất của bộ phim là sự tương đồng giữa cuộc sống cuối đời của Prince và những bi kịch thời thơ ấu mà ông từng trải qua. Khi còn nhỏ, Prince đã bị người cha dượng lạm dụng và nhốt trong phòng suốt 6 tuần. Theo nhà báo Sasha Weiss của The New York Times, người đã xem bộ phim, hình ảnh chiếc giường tạm bợ mà Prince nằm trong những ngày cuối đời giống như "tiếng vọng" của những đau khổ mà ông đã phải chịu đựng khi còn nhỏ.

Tuổi thơ đầy sóng gió của Prince

Prince sinh năm 1958 tại Minneapolis, trong một gia đình có cha mẹ là nhạc sĩ Mattie Shaw và John Nelson. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cha mẹ ông đầy mâu thuẫn và bạo lực, dẫn đến ly hôn khi Prince còn rất nhỏ. Sau đó, mẹ ông tái hôn với Hayward Baker, một người đàn ông bị cho là đã nhốt Prince trong phòng và chỉ đưa thức ăn qua khe cửa. Sự lạm dụng này đã khiến Prince trở nên khép kín và cô độc. Điều này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn ông, ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của ông sau này.

Khi Prince 12 tuổi, mẹ đuổi Prince ra khỏi nhà và ông phải chuyển đến sống với cha, một nhạc sĩ jazz. Cha của Prince đã truyền cảm hứng âm nhạc cho ông thông qua những buổi chơi đàn piano, nhưng mối quan hệ của họ cũng không êm ấm. Sau khi phát hiện Prince có bạn gái trong phòng, cha ông đã đuổi ông ra khỏi nhà. Điều này khiến Prince phải sống tạm bợ trên một chiếc nệm trong tầng hầm của bạn thân, một trải nghiệm mà chị gái Tyka của ông nói rằng đã "làm tan nát trái tim ông".

Prince được coi là một trong những nam ca sĩ tài năng nhất lịch sử. Ảnh: NYT.

Mối quan hệ không ổn định với cha và những năm tháng tuổi thơ bị lạm dụng đã ảnh hưởng đến cách Prince xây dựng mối quan hệ với người khác. Theo bộ phim tài liệu, ông luôn đấu tranh để tìm kiếm giá trị của mình và cố gắng tìm ra nơi mình thuộc về. Cuộc sống cá nhân của ông, đặc biệt là mối quan hệ với phụ nữ là sự pha trộn giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Một số bạn gái của Prince cảm thấy bị ông mê hoặc, nhưng cũng có những người phải chịu đựng sự kiểm soát quá mức từ ông. Ví dụ, Susannah Melvoin - người yêu cũ của Prince đã kể lại rằng, ông giám sát các cuộc gọi điện thoại của cô và ngăn cô rời khỏi nhà. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng những hành động này xuất phát từ nỗi đau và sự cô độc mà ông đã phải chịu đựng suốt cuộc đời.

Bộ phim cũng đề cập đến nỗi đau, mất mát mà Prince phải chịu đựng khi con trai của ông và vợ Mayte Garcia (sinh ra năm 1996) mắc bệnh Pfeiffer Syndrome Type 2 và không thể tự thở. Quyết định tháo máy trợ thở cho con đã để lại một nỗi đau không thể diễn tả đối với Prince, nhưng ông chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thật sự của mình trước công chúng. Chỉ vài ngày sau khi mất con, Prince đã mời Oprah Winfrey đến phỏng vấn tại nhà ông, nhưng theo bộ phim, trước buổi phỏng vấn, ông đã có thái độ lạnh lùng và khắc nghiệt với Garcia, cho thấy ông đã hoàn toàn chôn giấu nỗi đau của mình.

Ngoài những khía cạnh cá nhân, bộ phim tài liệu còn tiết lộ về tính cách cạnh tranh mạnh mẽ của Prince trong sự nghiệp âm nhạc. Ông nổi tiếng với màn biểu diễn guitar xuất sắc trong ca khúc "While My Guitar Gently Weeps" tại lễ vinh danh vào Rock and Roll Hall of Fame năm 2004. Màn trình diễn này được coi là "cú trả thù" sau khi ông không được đưa vào danh sách 100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất của "Rolling Stone" một năm trước đó. Prince đã xem lại video màn trình diễn này nhiều lần, như một cách khẳng định tài năng của mình.

Mặc dù bộ phim chứa đựng nhiều thông tin quan trọng và được thực hiện bởi đạo diễn đoạt giải Oscar Ezra Edelman nhưng có vẻ như nó sẽ không bao giờ được phát hành. Một nhóm người thừa kế tài sản của Prince đã phản đối việc phát hành bộ phim cho rằng nó làm méo mó hình ảnh của ông. Michael Pagnotta - người từng là đại diện truyền thông của Prince chia sẻ rằng, ông có thể hiểu được lý do tại sao gia đình Prince lại muốn ngăn cản bộ phim này. Theo Pagnotta, Prince là người luôn kiểm soát cuộc sống của mình và những người xung quanh. "Ông ấy kiểm soát mọi thứ để bảo vệ con người thật của mình," Pagnotta nói.