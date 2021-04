Bí mật cực sốc chưa từng được tiết lộ về 'Tứ đại mỹ nhân' khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Vương Chiêu Quân tuy có ngoại hình "chim sa" nhưng lại có bàn chân to, thời Hán Vũ Đế chưa có tập tục buộc chân nhưng người con gái trưởng thành có bàn chân to cũng không đẹp. Đương thời cũng có tập tục đeo ngọc bội, Vương Chiêu Quân nhờ thợ làm một bộ. Dưới váy áo đeo đầy những đồ trang sức ngọc bội tuyệt đẹp. Bằng cách này, chiếc váy dài chấm gót không chỉ che đi khuyết điểm đôi chân to mà khi bước đi cũng mang lại những âm thanh "đinh đinh đoong đoong" vui tai tạo thần thái thướt tha.