Thi hài thiếu nữ bên chiếc bình sứ hàng nghìn năm vẫn mười phần hoàn chỉnh, tựa như mới ngày hôm qua

Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, đã có rất nhiều công trình kỳ thú khiến người ta kinh ngạc, trong đó nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất là bãi Mã Vương. Việc phát hiện ra văn hóa bãi Mã Vương quả là một sự tình cờ, từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi Trung Quốc mới bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi đó, một bệnh viện cần xây tầng hầm, trong quá trình khai quật, người ta vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ, và nền văn hóa bãi Mã Vương ra đời. Một di vật văn hóa đào được ở bãi Mã Vương đã ngay lập tức bị hư hại sau khi lộ thiên, may mà nhờ có sự nhanh tay của nhiếp ảnh gia.

Khi các công nhân phát hiện ra ngôi mộ cổ này, họ đã lập tức trình báo lên cấp trên. Trung Quốc tỏ ra rất coi trọng ngôi mộ cổ này và ngay lập tức cử một đội khảo cổ đến khảo sát. Các nhà khảo cổ học đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng cẩn thận ngôi mộ cổ này, và cuối cùng mọi người đều ngạc nhiên khi phát hiện ra một thi thể phụ nữ mười phần hoàn chỉnh thực sự được bảo quản trong ngôi mộ cổ này.

Do kiện và cơ sở vật chất thời cổ đại không đặc biệt hoàn hảo nên thông thường các xác chết sẽ phân hủy dần theo thời gian. Sự xuất hiện của tử thi nữ này đã trực tiếp khiến người dân cả nước Trung Quốc bàng hoàng. Người ta bắt đầu quan tâm đến việc khám phá trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại, họ đã sử dụng những phương pháp nào để giữ các xác chết nguyên vẹn? Câu đố này vẫn chưa được giải cho đến tận bây giờ. Các nhà khảo cổ học bắt đầu nâng cao tập trung và tiến hành khai quật sâu, trong ngôi mộ cổ này, họ còn phát hiện ra rất nhiều di vật văn hóa khác. Những di vật văn hóa được khai quật này đã luôn được bảo quản cẩn thận, những bảo vật quý hiếm và kỳ lạ này đã thể hiện được giá trị vô cùng cao.

Một thi thể phụ nữ mười phần hoàn chỉnh đã trực tiếp khiến người dân cả nước Trung Quốc bàng hoàng.

Trong lăng mộ, ngoài một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số bộ đồ ăn. Các đồ dùng để phục vụ và nấu nướng đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học. Trên thực tế, những vật phẩm hiến tế như thức ăn xuất hiện trong lăng mộ là chuyện bình thường, nhưng có một món đồ rất bắt mắt. Hóa ra trong quá trình khảo sát, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một món đồ sứ vô cùng đặc biệt, nhìn từ bên ngoài giống như một dụng cụ nhà bếp. Nhưng khi người ta mở nắp bình này như thường lệ, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt: món đồ sứ thoạt nhìn rất bình thường không có gì kỳ quái nhưng ở trong thực chất chứa đầy canh củ sen. Món canh củ sen này trải qua thời gian dài như vậy lại dường như chưa từng bị rò rỉ thẩm thấu, tựa như mới được làm ngày hôm qua. Cộng với thi thể nữ gần như không bị thối rữa. Điều này khiến người ta thật sự kinh ngạc.

Món đồ sứ thoạt nhìn rất bình thường không có gì kỳ quái nhưng ở trong thực chất chứa đầy canh củ sen. Món canh củ sen này trải qua thời gian dài như vậy lại dường như chưa từng bị rò rỉ thẩm thấu, tựa như mới được làm ngày hôm qua.

Do môi trường kín đột ngột bị phá vỡ nên canh củ sen buộc phải tiếp xúc với oxy, bắt đầu bị oxy hóa nhanh chóng và biến mất nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng lúc này, một nhiếp ảnh gia đang cùng các nhà khảo cổ học nhanh chóng cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp ảnh canh củ sen còn chưa biến mất hoàn toàn, nhờ đó mà sau này mọi người được dịp xem phát hiện tuyệt vời này. Thực tế không khó để chúng ta hình dung ra kết quả như vậy, nếu phân tích hiện tượng này bằng công nghệ tiên tiến thì thực chất sợi bên trong củ sen đã bị lão hóa do bảo quản lâu ngày nên khi phơi ra. với oxy, điều đó sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao nó biến mất ngay lập tức.

Trên thực tế, hiện tượng này cũng xảy ra ở những nơi khác, trong quá trình khảo cổ liên tục, người ta đã tìm thấy nhiều loại thực phẩm ra đời từ xa xưa nhưng được bảo quản tốt. Sau này để tránh tình trạng biến mất như món canh củ sen trên, cuối cùng các nhà khảo cổ đã quyết định tiến hành bảo tồn, không lấy thức ăn ra ngoài. Trong viện bảo tàng ở Nam Kinh, có một quả trứng được bảo quản từ thời cổ đại. Để ngăn chặn thiệt hại cho các di tích di sản văn hóa, các nhà khoa học cũng đã cố gắng nhiều biện pháp bảo vệ, để người đời sau cũng cảm nhận được sự thông thái của người xưa. Dẫu sao những trí tuệ được nói đến trên sách vở cũng vẫn còn rất mông lung, sự to lớn vĩ đại của những di vật sẽ tác động trực tiếp tới ngũ quan của con người, mới khiến người ta thán phục về trí tuệ người cổ đại, đúng là "trăm nghe không bằng một thấy".