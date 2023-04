Bí mật sau bức ảnh sốc chưa từng thấy của trùm phát xít Hitler

Bức ảnh gây kinh ngạc cho thấy trùm phát xít Hitler mỉm cười, ôm bé gái người Do Thái Rosa Bernile Nienau. Cô bé Rosa gọi trùm phát xít là “bác Hitler”. Tấm hình được chụp tại Berghof – nơi ẩn náu của Hitler vào mùa hè năm 1933, chỉ 6 năm trước khi Thế chiến II bùng nổ.

Điều đáng kinh ngạc là Hitler biết Rosa chỉ 7 tuổi khi bức ảnh được chụp. Cô bé được coi là người Do Thái theo luật chủng tộc Đức vào thời điểm đó. Cuộc bức hại người Do Thái do Đức Quốc xã thực hiện đã cướp đi sinh mạng của 6 triệu người. Nhưng Hitler vẫn giữ mối quan hệ với cô bé Rosa.

Bức ảnh chưa từng được biết đến về trùm phát xít Hitler. Ảnh: Daily Mail

Và chỉ khi thư ký riêng của trùm phát xít, Heinrich Hoffmann, phát hiện ra Rosa “không mang dòng máu Đức” vào năm 1938, cô bé và mẹ cuối cùng bị cấm không được gặp Hitler. 5 năm sau đó, cô bé Rosa chết vì bệnh bại liệt.

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia của Hitler – Heinrich Hoffmann chụp và có chữ ký của trùm phát xít viết bằng mực xanh đậm: “Rosa Nienau thân yêu và biết quan tâm tới người khác, Adolf Hitler Munich, ngày 16 tháng 6 năm 1933”.

Bức ảnh sẽ được bán tại nhà đấu giá Alexander Historical Auctions ở thành phố Chesapeake, bang Maryland Mỹ vào ngày 13/11 với mức giá dự kiến là khoảng 12.000 USD. Vào tháng 2 năm ngoái, Alexander Historical Auctions từng bán một chiếc điện thoại cá nhân của Hitler với giá 256.000 USD.

Chủ sàn đấu giá Bill Panagopulos nói: “Bức ảnh hé lộ điều chưa từng thấy về Adolf Hitler – trong một bức ảnh ấm áp với một bé gái dịu dàng, thật đáng ngạc nhiên là ông ta biết bé gái là người Do Thái”.

“Hitler thường chụp ảnh với trẻ em vì mục đích tuyên truyền. Điều gây sốc về tác phẩm này là có vẻ như anh ta có một mối quan hệ thực sự với cô bé. Tôi cảm thấy sửng sốt vì điều này”.

“Mối quan hệ giữa Rosa và Hitler đã gần gũi, rất gần gũi tới mức trùm phát xít không xử cô bé. Cuối cùng, ông ta để cô bé và mẹ tránh xa mình và giữ im lặng’.

Rosa đến thăm ngôi nhà của trùm phát xít ở Obersalzberg lần đầu tiên với mẹ, góa phụ của một bác sĩ, vào năm 1932. Năm sau, họ nằm trong một nhóm du khách tập trung bên ngoài nơi ở của Hitler vào ngày sinh nhật ông ta, 20/4. Khi nhận thông báo cô bé Rosa tới chúc mừng sinh nhật, Hitler mời cô bé vào nhà và cho kem cùng dâu tây.

Ông Panagopulos nói thêm: “Cô bé nhanh chóng phát triển tình bạn thân thiết và ấm áp với ‘bác Hitler’ và kéo dài cho đến năm 1938. Thật vậy, Bundesarchive (Bundesarchiv Bild) còn lưu giữ 17 bức thư mà cô bé gửi Hitler và phụ tá Wilhelm Bruckner từ năm 1935 đến năm 1938. Bà của Rosa là một người Do Thái nên cô bé có 1/4 dòng máu là người Do Thái và như vậy là người Do Thái theo luật chủng tộc Đức năm 1933”.