Bị nhầm là bà thím trong "Bạn trai tôi là hồ ly", mỹ nam Lee Dong Wook vẫn khiến dân mạng đứng ngồi không yên

"Bạn trai tôi là hồ ly" đang gây sốt thị trường phim Hàn cuối năm, mang đến câu chuyện huyền ảo, hấp dẫn giữa người và yêu, giữa xưa và nay. Điểm ấn tượng nhất của "Bạn trai tôi là hồ ly" là sự xuất hiện của hai mỹ nam Lee Dong Wook và Kim Bum.

Cùng với hai nam thần vạn người mê, phim còn có sự góp mặt của Jo Bo Ah - nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của màn ảnh xứ Hàn. Mỹ nhân sinh năm 1991 gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, sắc sảo cùng lối diễn xuất ngày một tiến bộ qua các bộ phim: "Sweet Stranger And Me" (Người lạ ngọt ngào), "Temperature Love" (Nhiệt độ tình yêu), "My Strange Hero - Bok Soo's Back" (Bok Soo trở về)…

"Bạn trai tôi là hồ ly" chứng kiến màn biến hóa của sao nữ 29 tuổi khi hóa thân thành một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán

Nam chính Lee Yeon mang trên mình trọng trách diệt trừ yêu ma quỷ quái ở khắp nơi, đồng thời mang hi vọng tìm lại tình đầu đã lưu lạc sau nhiều lần chuyển kiếp. Phim pha trộn hiệu quả giữa một bên là ma thuật giả tưởng, một bên là chuyện tình thuỷ chung

Lee Dong Wook từng trả lời báo chí và bày tỏ sự biết ơn khi công chúng cho rằng hình tượng hồ ly rất phù hợp với anh: "Tác phẩm lần này là một sự kết hợp của nhiều thể loại, không phải chỉ đơn thuần là kiểu phim giả tưởng. Vì vậy tôi thực sự hứng thú khi nhận được kịch bản. Tôi thích ý tưởng về nam hồ ly."

"Bạn trai tôi là hồ ly"chỉ vừa lên sóng hai tập đầu tiên nhưng đã mang đến một luồng gió mới, tuy không phải độc nhất trước giờ nhưng vẫn đủ sức giữ chân khán giả ở lại thật lâu. Sự tò mò bí mật về thân phận người thương của Lee Yeon, sự thật về cái chết của ba mẹ Ji Ah, hay câu chuyện đằng sau anh chàng Lee Rang vẫn đang chờ đợi khán giả dấn thân và khai phá.

Đạo diễn Kang Shin Ho từng chia sẻ trước truyền thông rằng, Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum chính là bộ 3 hoàn hảo nhất mà ông lựa chọn cho bộ phim ngay từ khi nảy ra ý tưởng thực hiện dự án này: "Trong một dự án phim, yếu tố quyết định làm nên thành công đó là khi diễn viên có thể truyền tải được hết linh hồn của nhân vật tới khán giả. Tôi nghĩ rằng nếu như nhắc tới hình tượng Gumiho nam thì không ai có thể phù hợp hơn Lee Dong Wook và Kim Bum. Khi gặp Lee Dong Wook lần đầu tiên, tôi đã phải thốt lên mình đang gặp nhân vật Yi Yeon phiên bản đời thực".

Với Jo Bo Ah, tôi nhận ra rằng mặc dù cô ấy trông như một nàng công chúa nhưng cũng sở hữu 2 mảng tính cách đối lập, vừa cởi mở dễ gần nhưng cũng rất gai góc mạnh mẽ. Về Kim Bum, cậu ấy có một gương mặt góc cạnh với nhiều góc khuất bí ẩn đằng sau đó. Bởi vậy Kim Bum chắc chắn là nhân tố hoàn hảo để hóa thân vào nhân vật Yi Rang".

Trước những phản hồi của khán giả, trên mạng xã hội, đội ngũ sản xuất của phim dành lời khen cho nam chính: "Lee Dong Wook là một diễn viên xuất sắc, người đã mang những miêu tả về nhân vật trong kịch bản trở thành hình tượng sống động trên màn ảnh. Thông qua tác phẩm, người xem sẽ thấy được sức hút không thể thay thế của cậu ấy".

Theo thống kê của Nielsen Korea, "Tale of the Nine Tailed" của đài tvN đã đạt rating toàn quốc (người xem trung bình) ở mức 5,804% (tập 1, phát sóng tối 7/10) và 5,557% (tập 2, chiếu tối 8/10). Hai tập đầu tiên của bộ phim nhanh chóng đem đến sự kịch tính khi xoay quanh hành trình "diệt quái" của nhân vật hồ ly 9 đuôi ngàn tuổi Lee Yeon. "Bạn trai tôi là hồ ly" không chỉ được các fan Hàn mà nhiều fan ngoại quốc cũng đang mong ngóng, chờ đợi mỗi tập.

Phim gồm 32 tập, được phát sóng song song với Hàn Quốc vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần (mỗi ngày 2 tập), trên ứng dụng Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT từ ngày 7/10/2020 .