Bị phát hiện, trộm vung dao chém 2 mẹ con chủ nhà

Ngày 25/9, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Chu Văn Sáng (32 tuổi, trú xã Thanh Thủy) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Chu Văn Sáng. Ảnh: Công an Nghệ An.

Rạng sáng 23/9, Sáng lẻn vào nhà tắm của một hộ dân ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, để trộm tài sản.

Khi bị phát hiện, tên trộm dùng dao mang theo chém mẹ con chủ nhà bị thương rồi trộm lấy 15 triệu đồng cùng nhiều trang sức trước khi rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc lên công an.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, bắt giữ Sáng khi anh ta đang ẩn nấp tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Làm việc với công an, Sáng khai do nghiện ma túy nên trộm tài sản để có tiền tiêu xài.