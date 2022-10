Tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ Bi Rain trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức hòa nhạc cá nhân tại Nhà Xanh, Hàn Quốc. Buổi hòa nhạc đã diễn ra thành công với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ.

Ngày 14/10, bộ phim tài liệu về buổi biểu diễn trong Nhà Xanh của Bi Rain được phát hành trên Netflix. Sau đó, theo bản tin ngày 21/10 của đài truyền hình KBS, Cục Quản lý di sản văn hóa Hàn Quốc đã đưa ra một "quy tắc đặc biệt" để Bi Rain được phép quay phim tại Nhà Xanh.

Nhà Xanh được mở cửa rộng rãi cho công chúng, tuy nhiên không được phép quay hình cho mục đích thương mại. Quy định này được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc ban hành vào ngày 7/6 và có hiệu lực từ ngày 12/6.

Bi Rain nhận "biệt đãi" từ chính phủ Hàn Quốc?

Bi Rain nhận "biệt đãi" từ chính phủ Hàn Quốc?. (Ảnh: IT).

Buổi biểu diễn của Bi Rain được ghi hình vào ngày 17/6 và sau đó lại được phát hành rộng rãi trên nền tảng trực tuyến. Điều này đã khiến nam ca sĩ bị cáo buộc lách luật, ghi hình với mục đích thương mại.

Để giải thích về vấn đề này, theo một số nguồn tin cho biết, phía Bi Rain đã xin giấy phép từ ngày 10/6 và bắt đầu bấm máy một tuần sau đó. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Di sản Văn hóa cũng đã trực tiếp lên tiếng: "Buổi biểu diễn của Bi Rain trong Nhà Xanh đã được thảo luận từ Ủy ban Chuyển tiếp Tổng thống. Chính vì vậy, không thể tránh khỏi việc đưa ra một ngoại lệ để hợp pháp hóa việc ghi hình này".

Bi Rain (sinh năm 1982) gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Fanclub nhưng không thành công. Đến năm 2002, ngôi sao Hàn Quốc trở lại làng nhạc bằng album solo đầu tay Bad Guy và từng bước chạm đến đỉnh cao với loạt "hit": How to avoid the sun, It's Raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang… cùng loạt chuyến lưu diễn quốc tế.