Bí thư, Chủ tịch Bình Định Hồ Quốc Dũng thị sát, yêu cầu sơ tán dân trước 17h chiều nay

Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục sạt lở xã An Quang, huyện An Lão.

Tại xã An Quang (huyện An Lão) đã xuất hiện 2 điểm sạt lớn xảy ra trên đường liên xã An Quang đi xã vùng cao An Toàn, khiến một đoạn đường dài khoảng hơn 10m bị sạt lở, mở hàm ếch ăn sâu vào tâm đường làm cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trong khi đó, tại tuyến đường thị trấn An Lão đi xã An Vinh cũng có nhiều điểm sạt lở, đặc biệt là điểm sạt lở tại thôn 1 (xã An Vinh) chắn cả đường đi.

Điểm sạt lở đường ở huyện miền núi An Lão.

Bà Vương Thị Nhanh (ở xã An Vinh) lo lắng: "Nghe thông tin sạt lở do mưa bão ở Thừa Thiên - Huế kinh khủng quá, nên giờ ai cũng lo sợ. Ban đêm, chúng tôi không dám ra đường, vì sợ đất sạt lở".

Để tháo gỡ, chính quyền đã huy động phương tiện máy ủi giải phóng đất, giúp người dân lưu thông thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu, chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, vùng nguy hiểm. Tại các điểm sạt lở, phải cắt cử lực lượng túc trực để phân luồng giao thông, gắn biển cảnh báo người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thị sát kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9.

Trong khi đó, tại khu cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), hiện đa số các tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn.

Theo UBND phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), toàn xã có 140 hộ dân ở vùng ven biển nằm trong vùng nguy hiểm, cần phải di dời. Từ sáng 27/10, địa phương đã đi vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Để bảo vệ an toàn cho người dân, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo trước 17h chiều nay, tất cả các hộ dân sống ven biển và nơi có triều cường phải được di dời đến nơi an toàn.

Đối với những hộ không chịu di dời, lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế và bắt buộc di dời ngay tức khắc.

"Không được chủ quan và chần chừ, tối khuya hôm nay là cấm không cho ai ra đường để giữ an toàn cho người dân", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.