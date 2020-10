Thảm nạn Trà Leng: "Không sợ thiên tai tàn khốc, chỉ sợ đồng bào chịu đau"

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng công binh Quân khu 5 phát hiện thêm 2 thi thể tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). 12 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy dưới lớp đất đá vùi lấp.

Đau xót cho đồng bào

Sáng 31/10, sau một đêm nhận lệnh thu quân để đảm bảo an toàn do mưa lớn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyên Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ngày thứ ba sau vụ sạt lở kinh hoàng, quốc lộ 40B - con đường độc đạo dẫn đến xã Trà Leng lại có thêm điểm sạt lở mới. Tại hiện trường, bùn đất vẫn còn ngổn ngang sau cơn địa chấn. Trong bầu không khí khẩn trương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn miệt mài nhấc từng tảng đá, từng khối bê tông, thanh gỗ… để lục tìm đồng bào. Bóng lưng xanh xanh cứ thế lô nhô dưới cơn mưa giữa rừng như trút.

Mỗi khi có "dấu hiệu", các chiến sĩ lại tập trung thành vòng tròn, hô hào nhau nhanh chóng đào bới, băng ca sẵn sàng, thi thể được tắm rửa cẩn thận, 4 chiến sĩ trực sẵn gấp rút khiêng nạn nhân đến lán trại được dựng tạm dưới nền đất đỏ trong tiếng khóc xé lòng của người nhà nạn nhân.

Khi mỗi thi thể được đưa lên từ lớp bùn đất, chiến sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) lại không thể giấu nổi niềm xúc động. Không chỉ Hiếu mà tất cả các chiến sĩ đều buồn và đau xót cho đồng bào, trách sao sự thật quá tàn nhẫn.

"Sau khi phát hiện được địa điểm nghi vấn có nạn nhân bị vùi bên dưới, chúng tôi dùng tay để khiêng từng cục đá, dùng tay cào từng lớp đất sang một bên. Mọi hành động phải thật nhẹ nhàng vì ở dưới lớp đất ấy là người dân, là đồng bào mình không may mắn nằm dưới đó", Hiếu nói nghẹn.

Chiến sĩ trẻ Trần Minh Hiếu nghẹn lời khi nhắc đến những đồng bào xấu số.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được tổ chức hết sức khẩn trương. Ngoài ra, lực lượng trang bị máy phát điện và lắp bóng đèn xung quanh để phục vụ cho việc tìm kiếm các nạn nhân vào ban đêm.



"Hiện có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm gồm các lực lượng như: Công binh, Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, huyện Bắc Trà My cùng cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và người dân, với quyết tâm cố gắng tìm hết những nạn nhân còn lại", Thiếu tướng Tiến nói.

Công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vẫn được gấp rút triển khai.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 thông tin, hiện lực lượng công binh đã đem máy cắt bê tông để nhanh chóng cắt dọn những mảng bê tông lớn, nhằm phục vụ việc tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng bộ đội cũng cho bay flycam tại khu vực lòng hồ để tìm kiếm nạn nhân.

"Lực lượng đang đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Tiến khẳng định.

Nhiệm vụ người lính

Bắt đầu di chuyển từ hiện trường, nhích từng bước trên lớp đất đá nhão nhoẹt dày quá đầu gối người lớn, tiếp đó băng qua "miệng đường" vừa bị nước lũ xé tọac…, một tốp chiến sĩ trở về đơn vị để "hồi sức" sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Mưa rừng lạnh buốt. Khung cảnh điêu tàn, thảm khốc sau cơn thiên tai. Như một lời động viên, tại điểm trường nóc Ông Lục, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam quyết định dựng lán nấu ăn và nghỉ qua đêm cách hiện trường chừng 300m để phục vụ cho các chiến sĩ cùng người dân tại Trà Leng.

Lán nấu ăn và nghỉ qua đêm phục vụ cho các chiến sĩ cùng người dân tại Trà Leng.

Quá giờ nửa trưa, cầm trên tay bộ chén đũa chờ đến lượt mình, chiến sĩ Đào Anh Vũ (19 tuổi, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam) cho biết, anh sắp "xung trận" vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Vũ kể, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, Vũ cùng đồng đội phải di chuyển gần 10 tiếng đồng hồ qua nhiều điểm sạt lở để vào đến hiện trường. Cuộc hành quân có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời người lính khi "lưỡi hái tử thần" luôn chờ trực. Bên đường, cây cối nằm rạp, những tảng đá khổng lồ lởm chởm, chằng chịt…, các anh cứ đi mà không dám ngước mắt nhìn lên vì tưởng tượng đất đá "nuốt chửng". Nhưng với tinh thần phải gấp rút cứu lấy đồng bào đã khiến nhưng chiến sĩ không ngần ngại tiến vào bên trong.

Đối mặt với sự tàn khốc của thiên tai, người lính không một lần chùn bước, thế nhưng các anh lại phải khụy chân khi các thi thể nạn nhân lần lượt được tìm thấy, cái chết đau thương trước mắt khiến những người lính trẻ như nghẹn đi. Đưa các nạn nhân xấu số về với gia đình, họ đã run tay, run tay không phải vì sợ hãi mà vì sợ đồng bào chịu đau.

Các công tác tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân về với gia đình được thực hiện nhẹ nhàng.

"Người nhà nạn nhân đau đớn, chúng tôi cũng đau đớn, nhưng vì nhiệm vụ nên phải kiềm nén cảm xúc của mình để sớm đưa nạn nhân lên, để họ không phải chịu cảnh đau đớn nữa, để họ được về với đất mẹ một cách nhẹ nhàng nhất, đó là nhiệm vụ của một người lính", Vũ nói.

Những ngày này, bếp công vụ cũng được dựng giữa rừng, ngày đêm thổi lửa phục vụ công cuộc tìm kiếm cứu nạn. Những người lính âm thầm chăm sóc cho người may mắn thoát chết và cả người thân các nạn nhân.

Trung tá Võ Chí Bắc, Phó Chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam cho biết, ngoài việc nuôi quân, lực lượng hậu cần còn phân công những chiến sĩ bưng cơm khắp làng để chăm sóc người dân.

Bữa ăn vội của người lính.

"Người lớn thì chết lặng vì nỗi mất mát quá lớn, những đứa nhỏ thì vẫn ngây ngô không biết thảm họa vừa quét qua làng mình. Vài bát cơm nóng, vài lát bánh chưng để họ chống đói chờ thông tin người thân… Chúng tôi chỉ biết làm như vậy. Đau thương vô cùng", Trung tá Bắc xúc động.

Đồng hồ điểm 15h, nước suối đổ về Trà Leng ngày một đục ngầu, Vũ cùng đồng đội rảo bước vào hiện trường thay thế cho các anh em khác. Biết đâu đấy, hôm nay, tất cả đồng bào sẽ được về bên gia đình…