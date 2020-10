Sạt lở tại Trà Leng: Huy động hơn 20 thuyền tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Tranh

Tối 31/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dừng công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My do mưa lớn.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng ráo riết thực hiện.

"Hiện tại, chúng tôi đã dừng tìm kiếm vì lý do mưa lớn. Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân trong thời gian sớm nhất, trong ngày mai (1/11), các lực lượng sẽ huy động trên 20 chiếc thuyền tổ chức tìm kiếm trên sông Tranh. Không loại trừ khả năng thi thể sẽ nổi trên mặt nước", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

Theo ghi nhận của PV, hiện quốc lộ 40B nối từ Bắc Trà My lên Nam Trà My đang bị chia cắt do sạt lở. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện Nam Trà My đã giăng dây, thông báo không cho các phương tiện qua lại.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 8 thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy, còn 12 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Trong cùng diễn biến liên quan, ngày 31/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu nạn; động viên các lực lượng tại hiện trường. Trung tướng Thái Đại Ngọc biểu dương tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Hiện thời tiết tại hiện trường đang có mưa, diễn biến khó lường, do đó Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu chỉ huy các đơn vị tổ chức, phân công lực lượng chặt chẽ, tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Quân khu 5 đã trao 300 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm, tặng nhân dân xã Trà Leng, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/người mất tích.