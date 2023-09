Sáng 21/9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp này để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 16. Ảnh: T.H

Clip Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 16

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: "Trong 9 tháng đầu năm 2023, cùng với tình hình chung của cả nước, tỉnh Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng khá lớn đến đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong các tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo".

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.H

Theo Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường, kỳ họp thứ 16 này sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở công an xã; quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022; hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện; hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã…

Bên cạnh đó, kỳ họp này còn xem xét, cho ý kiến các quy định hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài; hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập; quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; sửa đổi, bổ sung quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam lần này sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ người dân. Ảnh: T.H

"Kỳ họp này còn xem xét, thảo luận về báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất để tiếp tục thúc đẩy đầu tư và đảm bảo điều kiện triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ngoài ra, còn xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 và nhiều vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các thủ tục bảo đảm quy định pháp luật", Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, kỳ họp thứ 16, HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 này được tổ chức tiếp nối sau kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 trong khoảng thời gian hơn một tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường luôn sát cánh cùng người dân, nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trong một lần tham quan mô hình trồng nấm của nông dân ở Tam Kỳ. Ảnh: T.H

"Mặc dầu thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tích cực chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã kịp thời đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

Với khối lượng công việc nhiều, nội dung rất quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết nghị sát đúng tình hình thực tiễn; đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh", Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu.