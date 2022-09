Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định: "Bằng mọi giá cứu người bị thương do sập tường ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà"

Bằng mọi giá cứu chữa nạn nhân nhập viện

Tối 15/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng công an khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ vụ tai nạn công trình xảy ra ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, đối với những nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn, tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ hết tất cả kinh phí ban đầu.

Đống đổ nát sau vụ sập tường khiến 3 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: DT.

"Chúng tôi đang chỉ đạo bằng mọi giá tập trung cứu chữa những nạn nhân nhập viện. Quan điểm tỉnh tính mạng người dân, công nhân là trên hết", ông Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại một nhà máy đang được xây dựng tại Khu công nghiệp Nhơn Hoà (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khi các công nhân đang đứng xây dựng bức tường của nhà máy này thì bức tường bất ngờ sập. Đá, gạch rơi xuống đè trúng nhiều công nhân đang đứng xây bên dưới.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người bị tường sập đổ đè lên người được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong số đó, có 3 người tử vong, 6 người bị thương nhập viện đang được tích cực cứu chữa.

Thời điểm tường đổ sập, có gió rất mạnh

Theo ông Lê Ngọc Phi, công nhân làm sắt (quê ở tỉnh Phú Yên) đang lắp giàn giáo gần đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đang có gió rất mạnh. Sau tiếng ầm dữ dội phát ra thì bức tường đã đổ sập và đè lên nhiều công nhân ở đó.

"Lúc này, gió đang rất mạnh, tôi cùng mọi người hô hoán chạy lại kéo người ở phía dưới ra", ông Phi nhớ lại.

Lực lượng công an cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: DT.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, như: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã An Nhơn, Công an phường Nhơn Hòa, Công an xã Nhơn Thọ phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, Thanh tra lao động, Sở Xây dựng cùng cơ quan pháp y tại bệnh viện tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp y để xử lý, khắc phục vụ tai nạn công trình ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Cũng theo Đại tá Nguyên, vụ tai nạn xảy ra vào lúc trời mưa khiến tường công trình bị sập có 9 công nhân đang thi công bị nạn. Trong đó, có 3 nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu, 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu.

"6 trường hợp nhập viện cấp cứu đang được theo dõi, làm thêm nhiều xét nghiệm nữa để xác định sức khỏe các bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang tích cực cứu chữa, điều trị cho các ca cấp cứu", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nói.