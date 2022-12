Bình Định lập kỷ lục thu ngân sách hơn 16.500 tỷ đồng

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh này đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Dũ Tuấn.

19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, nổi bật như: Ước tính tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,57%, vượt 2,07% so với kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm ước đạt 16.551,8 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên toàn xã hội đạt 46.942 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Quy Nhơn - thành phố du lịch nổi tiếng của Bình Định, là địa điểm được du khách trong và ngoài nước biết đến. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định được khánh thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sức lan tỏa thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh.

An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, hiệu quả hoạt động chính quyền được nâng lên.

Chất vấn đúng và trúng trọng tâm

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho hay, trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp chuyên đề và 3 phiên họp giải trình nghe Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành giải trình kết quả thực hiện 17 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án có sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; lộ trình xóa bỏ lò gạch nung thủ công trên địa bàn tỉnh,...).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định dự lễ khánh thành tuyến đường giao thông quan trọng tại thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực; ban hành hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc khảo sát.

Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, thể hiện sự đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định xem xét, cho ý kiến 107 nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Với khối lượng báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp khá lớn nhưng thời gian kỳ họp chỉ tổ chức trong 3 ngày.

Vì vậy, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện trách nhiệm của mình trước nhân dân và cử tri trong tỉnh, tập trung thảo luận kỹ từng nội dung trình kỳ họp; chất vấn đúng và trúng, trọng tâm các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tỉnh Bình Định thu hút đầu tư với nhiều hình thức rất hiệu quả, trân trọng doanh nghiệp và có nhiều cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đóng góp ý kiến thiết thực, nhất là các giải pháp tổ chức thực hiện để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua có tính khả thi cao, đúng quy định của pháp luật, sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

"Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình, trả lời rõ những vấn đề đại biểu quan tâm một cách cầu thị, không né tránh, thể hiện tinh thần "dám nhận trách nhiệm". Từ đó, đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể việc thực hiện, tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.