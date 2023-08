Dự đại hội còn có các đồng chí là Ủy Viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội NDVN và Văn phòng Trung ương Hội NDVN phía Nam; cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (trái), cùng các đồng chí là Ủy Viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội NDVN và Văn phòng Trung ương Hội NDVN phía Nam dự Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm



Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (phải), cùng các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực các huyện trong toàn tỉnh dự đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 297 đại biểu chính thức, tiêu biểu đại diện cho hơn 186.000 hội viên Hội nông dân trong toàn tỉnh về dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, cho biết: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023- 2028), là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, hội viên và nông dân tỉnh nhà.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội IX, Hội Nông dân tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết và ý chí quyết tâm, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả quan trọng; hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

"Với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, cầu thị, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà, Đại hội hôm nay sẽ hoàn thành các nội dung: Thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhận thức sâu sắc hơn thời cơ, thách thức, những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới để quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, tạo nên những đột phá lớn trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, bản lĩnh chính trị, tầm nhìn và năng lực lãnh đạo bầu vào BCH khóa X nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu Đoàn Đại biểu dự và góp phần cho sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội Nông dân Việt Nam" – Ông Đỗ Trần Thịnh cho biết.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình đại hội X.

Ông Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình đại hội X. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, toàn diện của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ tạo điều kiện của UBND các cấp; sự gắn kết phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành trong tỉnh công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cuối nhiệm kỳ có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 phương hướng chung của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang là: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, ý thức giai cấp và đời sống vật chất, tinh thần, từng bước phát huy vai trò chủ thể, trung tâm, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Công tác Hội và phong trào nông dân đã khuyến khích, cổ vũ, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, bảo đảm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, có môi trường sống thân thiện, an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Qua đó thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, như: Công tác tuyên truyền hàng năm cho 100% cán bộ, 100% hội viên nông dân, trong nhiệm kỳ phát triển 60.000 hội viên mới; phấn đấu mỗi cơ sở Hội có quỹ hoạt động hàng năm từ 30 triệu đồng trở lên; 100% chi hội có quỹ hoạt động.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động thành lập 1 liên hiệp HTX; 45 HTX và xây dựng 140 chi Hội nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hàng năm từ 10% trở lên; hàng năm đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 60% so với hộ nông nghiệp; bình xét đạt 50% so với hộ đăng ký; phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động xây dựng 75 căn nhà "Mái ấm nông dân"; phối hợp giúp cho 1.000 hộ hội viên thoát nghèo…

Xây dựng nông thôn văn minh, người nông dân hiện đại

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ sự vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của tổ chức Hội và nông dân tỉnh Kiên Giang.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam, báo cáo của BCH Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa IX trình Đại hội đạ lĩnh hội, quán triệt toàn diện những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa XIII "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; đã đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội hôm nay Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, thống nhất.

Đó là các cấp Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam trao lẳng hoa của BCH Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Với trách nhiệm là "Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới.



Mỗi cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống. Lấy đó làm cơ sở để cụ thể hóa những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong tỉnh tìm ra con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn thực sự là nơi đáng sống.

Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Nông thôn văn minh, nông dân hiện đại, chất lượng sống tốt hơn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị đại biểu cần trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế khuyết điểm đã qua, xác định rõ hơn phương hướng công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới; nhất là xác định rõ hơn vai trò của Hội Nông dân trong đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân trong kinh tế thị trường.

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh, với việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà.

Tỉnh Kiên Giang có tiềm năng, lợi thế lớn về nông nghiệp, do đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian thời tới là phải khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, bắt kịp xu thế thời đại, biến thời cơ, thách thức làm động lực phát triển cho tỉnh ta nói chung, cho nông dân, nông thôn, nông nghiệp của tỉnh ta nói riêng; mục tiêu là phải xây dựng phát triển ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, lợi thế; xây dựng nông thôn văn minh; người nông dân hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, đòi hỏi phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có vai trò, trách nhiệm rất lớn của tổ chức hội nông dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Gaing nhấn mạnh, đề nghị Hội Nông dân các cấp phải luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 33 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp thật sự có tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động, có kỹ năng vận động nông dân, xử lý tốt các tình huống thực tế phát sinh.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội và của nông dân trong các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động cụ thể thiết thực. Đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (bên phải) trao 25 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Hội Nông dân các cấp cần chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, pháp luật, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường; làm tốt vai trò cầu nối 4 nhà; đẩy mạnh tổ chức cho hội viên, nông dân được học nghề, tạo việc làm tăng thu nhập, làm giàu chính đáng.

Nhân dịp đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang đã trao 25 tỷ đồng nguồn ngân sách bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Đại hội cũng đã bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 35 đồng chí.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Chiều nay (16/8) BCH khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang Khóa X; bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; bầu Uỷ Ban kiểm tra...