Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo xử lý nghiêm bệnh nhân Covid-19 số 5999

Ngay sau khi xuất hiện ca Covid-19 thứ 3 trên địa bàn, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, đơn vị liên quan về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo cần phải xử lý nghiêm, xử lý ngay các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để răn đe, từ cá nhân gian dối làm lây lan dịch bệnh đến các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

(Ảnh: M.H)



Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải yêu cầu xử lý nghiêm BN5999. Bệnh nhân này là công nhân làm việc ở KCN Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh, có yếu tố dịch tễ phức tạp nhưng không kịp thời khai báo y tế, khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu lực lượng Công an vào cuộc làm rõ các vi phạm của bệnh nhân này, trước mắt có thể xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, cần thiết phải khởi tố hình sự để xử lý nghiêm, làm gương cho các trường hợp khác.

Trước đó, tỉnh Thái Nguyên đã có quy định về quản lý công nhân ở các KCN trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn buông lỏng, thiếu kiểm soát người lao động từ vùng dịch về khiến hàng trăm công nhân trong KCN Điềm Thụy thuộc diện F1, F2.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị làm rõ trách nhiệm của 3 doanh nghiệp mà BN5999 từng đến làm việc, gồm: Công ty TNHH Hadanbi Vina, Công ty TNHH New One Vina và Công ty TNHH Daesin.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đặt vấn đề cần xem xét xử phạt hành chính hoặc cho dừng sản xuất đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN và các địa phương cần tăng cường thanh, kiểm tra, thiết lập ngay đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời phát hiện, xử lý.