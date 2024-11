Bị xử phạt, nhiều tài xế xe tự chế ở TP.HCM bỏ luôn phương tiện

Chiều 7/11, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã cập nhật thông tin về tình hình xử lý các vi phạm liên quan đến xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Thượng tá Long, trong hơn ba tháng triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hơn 17.700 trường hợp vi phạm giao thông. Trong số này, có 1.716 xe ba bánh, 37 xe thí điểm, 159 xe chở rác dân lập, còn lại chủ yếu là các xe mô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật. Các lỗi phổ biến bao gồm chở hàng cồng kềnh (hơn 6.000 trường hợp), kéo theo vật khác (5.000 trường hợp), và các lỗi kỹ thuật như không có thắng, còi, đèn, gương chiếu hậu (2.500 trường hợp).





Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy

Dù số vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện này đã giảm hai vụ so với cùng kỳ năm ngoái, Thượng tá Long cho biết, công tác xử lý vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là do tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt của chủ phương tiện còn thấp. "Nhiều người bỏ lại xe tự chế sau khi bị tạm giữ, không thực hiện quyết định xử phạt, gây áp lực lớn cho kho bãi", ông Long chia sẻ.

Trong thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Đồng thời sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tập trung vào các phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Công an TP.HCM cũng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân sử dụng các phương tiện không an toàn làm phương tiện sinh kế.

"Công an TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sở, ngành liên quan để hỗ trợ và nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng phương tiện giao thông an toàn và đúng quy định," Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định.