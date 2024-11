Sở GDĐT TP.HCM sẵn sàng lắng nghe đóng góp của phụ huynh, học sinh về chất lượng bữa ăn bán trú

Chiều ngày 7/11, tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội diễn ra ở TP.HCM, đại diện Sở GDĐT đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP.

Đại diện Sở GDĐT TP.HCM thông tin về tình hình tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Huy

Đại diện Sở GDĐT TP.HCM cho biết, để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, ngành giáo dục cần sự phối hợp từ phía nhà trường, gia đình và cả xã hội. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong lớp, trong trường phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp cùng nhà trường chăm lo sức khỏe học sinh; có những tham vấn, góp ý với nhà trường trong việc tổ chức bữa ăn bán trú; cùng nhà trường giám sát về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, chất lượng bữa ăn bán trú trong suốt năm học.

"Sở Giáo dục và Đào tạo luôn sẵn sàng tiếp nhận những thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh về chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố, xem đây là kênh hữu ích để ngành giáo dục nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, chăm sóc sức khỏe học sinh" - đại diện Sở GDĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GDĐT cho biết đã có văn bản chỉ đạo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện và hiệu trưởng quản lý tốt bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học; nghiêm túc bảo đảm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai việc tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát tổ chức bữa ăn học đường, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục; phân chia thời gian mỗi ca ăn của học sinh hợp lý; khu vực nhà ăn phải thông thoáng, sạch sẽ; giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm cũng như giá thành của từng bữa ăn của học sinh hàng ngày; thường xuyên giám sát cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn, căng tin trong trường học.

Đầu năm học 2024-2025, Sở GDĐT có Công văn số 5968/SGDĐT-CTTT ngày 19/9/2024 chỉ đạo Phòng GDĐT cử nhân sự cùng Sở An toàn thực phẩm tham gia tất cả Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học năm học 2024-2025; xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ chức bữa ăn học đường, an toàn thực phẩm, nước sạch – vệ sinh môi trường trên toàn các cơ sở giáo dục; khuyến khích ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giám sát bữa ăn bán trú.

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể tại trường, đội ngũ lãnh đạo, nhân viên phụ trách công tác y tế, những người trực tiếp quản lý, giám sát bữa ăn, chất lượng bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học phải hiểu, nắm rõ quy định hiện hành về điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; "hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"; hướng dẫn vận hành hệ thống tự kiểm tra tại các cơ sở giáo dục.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ, đột xuất bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Thủ trưởng chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, các hợp đồng với công ty cung cấp thực phẩm theo đúng quy định chuẩn an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý, nguồn thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng VSATTP, hồ sơ pháp lý của người trực tiếp nấu ăn, kinh doanh. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm, thực đơn cân bằng dinh dưỡng.