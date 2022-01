Bia Tết bất ngờ cháy hàng

Sáng 28/1, tức 26 tháng Chạp, rất nhiều khách tại siêu thị Emart (quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ khi tìm mua bia Heineken nhưng không còn một thùng nào. Nhân viên cho biết nhiều khách hỏi bia này nhưng đã tạm hết hàng và không biết khi nào sẽ có lại.



Bia Tết cháy hàng tại siêu thị

Siêu thị Emart có hai khu vực bán bia Tết, một nơi "lộ thiên" ngoài trời và một nơi bên trong siêu thị. Cả hai đều không còn một thùng bia Heineken nào.

Thay vì vậy, nhân viên mời khách mua bia Tiger nhưng chương trình khuyến mãi khi mua 2 thùng bia Tiger được tặng một hộp quà đã kết thúc do hết quà. Khảo sát thêm tại Emart cho thấy, một số dòng bia của Sabeco cũng đã trống kệ.

Siêu thị Emart "cháy" bia Heineken, chỉ cònn bia Tiger và giới hạn số lượng được mua mỗi ngày. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý, siêu thị này "khống chế" mỗi khách chỉ được mua 4 thùng bia Heineken và Tiger mỗi ngày để dành cho người đến sau nhưng Heineken vẫn "cháy hàng".

Cũng sáng 26 tháng Chạp, khảo sát của Dân Việt tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh), bia Heineken, Tiger cũng đã "cháy hàng". Các dòng bia của Sabeco chỉ còn 333. Trong khi đó, cách đây 4 ngày, các loại bia Tết tại cửa hàng này đều còn đầy đủ, đa dạng và phong phú.

Đi tiếp một cửa hàng Bách Hóa Xanh nữa gần chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), khu vực bia Tết trống trơn, chỉ còn bia Việt, bia Sài Gòn Export và Budweiser.

Nhân viên cho hay Tiger, Heineken và bia Sài Gòn các loại đã "cháy hàng" và bia Tết không về nữa, do chỉ còn 3 nữa là tới Tết. Mấy ngày qua khách mua nhiều, có người ôm cả chục thùng về dùng Tết.

Tuy nhiên, tình trạng bia Tết "cháy hàng" còn tùy siêu thị và khu vực. Đơn cử, siêu thị Co.opmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận) vẫn còn nhưng không nhiều. Các đại lý bia và nước giải khát vẫn bán đều đều theo nhu cầu của khách.

Vì sao bia Tết cháy hàng tại siêu thị?

Sở dĩ bia Tết tại siêu thị được mua nhiều năm nay vì có giá thấp hơn so với các đại lý, cửa hàng tạp hóa bên ngoài từ 10.000-20.000 đồng/thùng.

Cụ thể, giá bia Tiger tại siêu thị 336.000-349.000 đồng/thùng. Bia Heineken từ 415.000-425.000 đồng/thùng. Bia Sài Gòn Special từ 310.000 đồng/thùng, Sài Gòn Lager 245.000 đồng/thùng, Sài Gòn Export 250.000 đồng/thùng, Sài Gòn Chill 360.000 đồng/thùng.

Bia ngoại cũng khuyến mãi nhiều nhưng khá kén khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Một số loại bia ngoại tại siêu thị đang được giảm giá khá sâu. Budweiser từ 435.000 đồng/thùng giảm còn 405.000 đồng/thùng, bia Beck's Ice từ 290.000 đồng/thùng, giảm còn 259.000 đồng/thùng.

Ngoài ra, khi mua từ 2 thùng bia cùng loại, mỗi thùng 24 lon, khách sẽ nhận được một hộp quà tặng là 4 chai bia sản xuất riêng (không bán lẻ trên thị trường) hoặc tham gia các chương trình quay số trúng thưởng. Thậm chí, các phần quà tặng cũng đã hết hàng.

Với mức giá khuyến mãi thấp hơn so với đại lý và có quà tặng đi kèm nên bia tại siêu thị hấp dẫn hơn so với bên ngoài. Các doanh nghiệp bia đã phối hợp với các nhà bán lẻ tung nhiều ưu đãi cho mặt hàng bia Tết do dự báo sức mua sẽ thấp dịp Tết năm nay.