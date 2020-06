Bích Phương từng bật khóc nức nở, suy sụp tinh thần vì bị ví sửa mũi giống phù thủy

Mới đây, Bích Phương có buổi trò chuyện với MC Thùy Minh trong show trực tuyến Không cay không về. Tại đây, với sự dẫn dắt của MC Thùy Minh, Bích Phương thẳng thắn thừa nhận việc đã chỉnh sửa hai bộ phận trên gương mặt với mong muốn nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Cụ thể, khi được hỏi về vấn đề mà khán giả quan tâm, thường xuyên lên mạng tìm kiếm liên quan đến Bích Phương, nữ ca sĩ hồn nhiên trả lời là scandal và sản phẩm âm nhạc. Bích Phương tự tin cô có thể khiến công chúng chú ý đến mình nhiều hơn mỗi lần ra sản phẩm.

Bích Phương thường xuyên gõ tên mình lên thanh công cụ tìm kiếm của Google.

Giọng ca "Em bỏ hút thuốc chưa?" tiết lộ cô rất mê gõ tên mình trên thanh công cụ tìm kiếm của Google, đọc hết những thông tin liên quan và bình luận trên các trang mạng: "Năm 2015 – 2016, mỗi khi đọc được thông tin tiêu cực, tôi sẽ trùm chăn khóc ba ngày ba đêm, suy sụp, gầy mòn, héo úa".

Nhớ lại năm 2015, Bích Phương từng tổ chức buổi họp báo ra mắt một single toàn những ca khúc cover tại một quán cà phê. Kết thúc buổi họp báo, Bích Phương đọc được bài viết đề cập đến việc chỉnh sửa mũi. Nội dung bài viết ví chiếc mũi cô mới sửa dài giống phù thủy.

Bích Phương vướng nghi vấn "dao kéo" mũi từ năm 2015.

Bích Phương lên tiếng nói về sự việc: "Lúc đấy đúng là tôi mới sửa mũi thật và mặt tôi vẫn còn sưng. Soi gương tôi thấy lúc đó mặt bình thường rồi mới dám tổ chức họp báo chứ nhưng tự dưng vào hình nó lại dài ngoẵng ra. Lúc đấy tôi nghĩ bụng: Tôi đã bỏ tiền ra phẫu thuật thẩm mỹ, chịu đau đớn rồi chỉ để được xinh đẹp hơn thôi chứ tôi có làm gì quá đáng đâu? Sao mọi người nỡ gọi tôi là phù thủy?".

Trước những lời đồn đại chỉnh sửa nhiều bộ phận như: gọt hàm, độn cằm, cắt môi, mũi giả, nhấn mí, nhảy yếu do đi tiêm thon gọn chân…, Bích Phương đính chính: "Tôi nhảy yếu là do bẩm sinh chứ không phải do tiêm thon gọn chân. Cũng xin được nhận luôn là trên gương mặt này có mũi giả và cằm giả. Mọi thứ đẹp lên theo thời gian nhờ có kỹ năng make-up và trên điện thoại có rất nhiều ứng dụng".

Nhan sắc hiện tại của Bích Phương nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm 2015, Bích Phương vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bởi có nhiều điểm khác biệt trên gương mặt. Khi đó, nữ ca sĩ lựa chọn đối diện với tin đồn bằng sự im lặng. Với cô, im lặng là phương án tốt nhất, không có cách nào tốt hơn.