Biến vùng đất đồi thành vườn thảo dược ai đến cũng mê



Đến thăm vườn thảo dược trong khuôn viên khoảng 2ha của bà Hoàng Thị Hòa (SN 1950, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ai cũng mê mẩn trước khung cảnh đẹp lung linh, muôn hoa đua nở. Dạo bước trong khu vườn có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu từ các loại thảo mộc đang trồng tại đây. Khung cảnh và hương thơm hòa quyện tạo nên một cảm giác thư thái.

Những sản phẩm OCOP 3 sao được chế biến hoàn toàn từ thảo mộc, nguyên liệu sạch của cơ sở Đông An ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Thực hiện: Thắng Tình

Tuy nhiên, ít ai biết nơi đây trước là vùng đất đồi trồng keo với những hố bom nham nhở. Những năm gần đây, bà Hòa đã đầu tư, trồng đủ các loại thảo mộc trong đó chủ yếu là cây sả và cây riềng. Đồng thời, cảnh quan của khu vườn cũng được cải tạo với những con đường nhỏ, trồng đủ thứ hoa, cây cảnh đẹp lung linh.

Con đường nhỏ dẫn ra vườn thảo dược của cơ sở Đông An ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nơi cung cấp nguồn nguyên liệu sạch để chế biến ra các sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: N.T

Vườn thảo dược cũng cung cấp những loại thuốc quý, giúp người dân trong vùng trị các loại bệnh thông thường. Đặc biệt, trong thời điểm "cơn bão" Covid-19 hoành hành, nơi đây là địa điểm được nhiều người dân trong vùng tìm đến.

Tuy nhiên, bà Hòa luôn trăn trở và mong muốn mọi người được sử dụng những loại thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, từ các loại thảo dược có thể chế biến thành những món ăn giúp nâng cao sức khỏe của mọi nhà.

Chị Nguyễn Thị Phước cùng 2 sản phẩm nước cốt canh và bột nêm dinh dưỡng tinh hoa đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: N.T

Những trăn trở của bà Hòa được giải đáp khi gặp chị Nguyễn Thị Phước (SN 1977) là người cũng có cùng ý tưởng. Chị Phước từng học nấu ăn ở nước ngoài. Khi trở về nước đã làm việc trong nhiều nhà hàng.

Chị Phước cùng bà Hòa đã cùng nhau nghiên cứu, điều chế các loại thảo dược để tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Trong đó có hai sản phẩm là nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa và bột nêm dinh dưỡng tinh hoa. Hai sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Đặc biệt, cả hai sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao.

Nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Ảnh: N.T

Làm vì cộng đồng chắc chắn sẽ thành công

Hai sản phẩm là những kết tinh của các loại thảo dược, thực phẩm từ thiên nhiên, an toàn, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Trong đó, nước cốt canh dinh dưỡng được chế biến từ riềng, sả, cà chua, ớt, đường vàng, muối, hành tây, dầu lạc, chanh… được phối trộn theo tỷ lệ, công thức riêng. Sau đó, được ninh trong khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ cùng các loại rau gia vị để chiết xuất ra nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa.

Chị Phước kiểm tra rất kỹ nguồn nguyên liệu trước khi thu hoạch và chế biến. Ảnh: N.T

Nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa không chỉ tốt cho sức khỏe của mọi nhà mà còn rất tiện lợi. Người tiêu dùng chỉ cần mua về nêm nếm vào món ăn mà không cần phải pha chế thêm.

"Không chỉ nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa mà các sản phẩm khác của xưởng chay dinh dưỡng Đông An đều hướng đến sức khỏe của cộng đồng, để mọi nhà, mọi người được sử dụng các sản phẩm an toàn và tốt nhất. Ngoài tác dụng nâng cao sức khỏe các phẩm của Đông An còn giúp giải độc, tăng cường khả năng miễn dịch cho người sử dụng. Mình làm từ cái tâm và vì cộng đồng chắc chắn sẽ thành công", chị Nguyễn Thị Phước chia sẻ.

Sản phẩm bột nêm dinh dưỡng tinh hoa của cơ sở Đông An ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: N.T

Sản phẩm thứ 2 là bột nêm dinh dưỡng tinh hoa của Đông An cũng được người tiêu dùng đánh giá rất cao. "Các sản phẩm được làm từ nguyên liệu thiên nhiên và các loại thảo dược nên khi sử dụng rất an tâm. Bên cạnh đó, các sản phẩm cũng rất tiện lợi", chị Nguyễn Thị Lan một người thường xuyên sử dụng nước cốt canh dinh dưỡng tinh hoa chia sẻ.

Hiện nay, xưởng chay dinh dưỡng Đông An đang tạo công ăn việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập ổn định 5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu từ các sản phẩm đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ không chỉ trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn ở các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An.

Cơ sở Đông An ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, tốt nhất để chế biến sản phẩm. Ảnh: N.T

Ông Đặng Quốc Nga – Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, các sản phẩm của cơ sở Đông An đã phát huy, nâng tầm giá trị những nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Đồng thời tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn.

Các sản phẩm được khẳng định thương hiệu, thị trường cũng được mở rộng. Đó là những thành công tạo động lực để xưởng chay dinh dưỡng Đông An tiếp tục phát triển, cung ứng ra thị trường những sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe của cộng đồng.