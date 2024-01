Nhắc đến các Tiktoker vùng cao, nhiều người nghĩ ngay đến chủ nhân kênh Mai Tây Bắc – cô gái 9X có gương mặt tròn trĩnh, làn da trắng cùng giọng nói thánh thót đậm chất núi rừng. Dù không sinh ra ở Tây Bắc nhưng với tình yêu với núi non, Phạm Thị Phương Mai đã dành nhiều thời gian tìm hiểu phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Bát Xát (Lào Cai), từ đó Mai đã thực hiện những video ngắn để livestream bán nông sản cho bà con.

Cô gái Hải Dương đam mê làm Tiktoker kể chuyện núi rừng

Sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, cô gái Phạm Thị Phương Mai học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch (ngành Việt Nam học), sau đó nên duyên vợ chồng cùng một chàng trai quê xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Trước đây, Mai hay làm công việc thiện nguyện cùng chồng, giúp đỡ bà con vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Từ những chuyến đi đến các bản làng heo hút, Mai có dịp gặp gỡ nhiều bà con thuộc các dân tộc khác nhau.

"Em nhận thấy bà con trên vùng cao có rất nhiều nông sản ngon và sạch, nhưng người dân lại chưa biết cách giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng. Kết quả là làm lụng vất vả nhưng sản phẩm tiêu thụ bấp bênh, luôn phụ thuộc và trông chờ vào thương lái đến thu mua. Được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Hoặc bà con chỉ mang nông sản ra các chợ địa phương, bán cho người dân trong vùng nên tiêu thụ chậm. Trong khi đó, qua tìm hiểu em nhận thấy nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch của người dân ngày càng cao", Mai nói.

Vào mùa thu hoạch sâm đất, Phương Mai lên tận nương đồi của bà con để cùng thu hoạch, lựa chọn sản phẩm. Ảnh: FBNV

Năm 2021, cô gái 9X chứng kiến cảnh bà con ở địa phương gùi sâm đất từ nương ra ngoài đường lớn, sau đó thương lái không đến mua khiến những củ sâm bị thối nhũn, bà con lâm cảnh trắng tay. Thực trạng đó đã thôi thúc Phương Mai nghĩ cách phải làm điều gì đó đưa nông sản bản địa đến với người tiêu dùng trong cả nước, giúp nông dân có thêm kênh tiêu thụ, thu nhập tốt hơn…

Với quyết tâm đó, từ tháng 11/2022, khi địa phương vào vụ thu hoạch sâm đất, kênh Tiktok Mai Tây Bắc và Fanpage Facebook Mai Tây Bắc đã ra đời. Theo đó, Mai tập trung viết bài, quay video giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương; cập nhật các hình ảnh ghi lại cuộc sống của người bản địa. Các video của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người xem nhờ cách chia sẻ chân thật, dân dã, đậm bản sắc vùng cao.

Sau hơn 1 năm vận hành, hiện tại kênh Tiktok của Phương Mai đã đạt hơn 8,2 triệu lượt thích, hơn 542.800 người theo dõi. Hễ Mai giới thiệu video nào cũng đều lên xu hướng và thu hút sự quan tâm của người xem. Đa số đều để lại bình luận chia sẻ họ cảm thấy mãn nhãn trước những thước phim quay cảnh chế biến lợn đen đặc sản, rau muống muối chua…, hay chỉ đơn thuần là giới thiệu về nghề trồng quế của bà con dân tộc. Qua đó, họ phần nào hiểu hơn về cuộc sống, phong tục văn hóa của người dân Bát Xát nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lào Cai nói chung.

Nhiều món ăn đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp đã được Mai giới thiệu trên kênh của mình.

Với khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng sáng cùng cách nói chuyện thân thiện, có duyên, các video ngắn của Mai đã thu hút rất đông người xem. Đặc biệt, người xem còn được "no mắt" trước những món ngon do chính chủ kênh thực hiện như: Video giới thiệu về mật ong rừng, cách chế biến lợn đen đặc sản, cách làm măng muối chua, rau muống muối chua, hái và ăn quả rừng, mít non kho thịt, cá nướng tỏi ớt...

Các video được thể hiện đa dạng phong cách, lồng ghép thêm hình ảnh núi rừng, cảnh sinh hoạt của đồng bào vùng cao, qua đó giúp người xem hình dung được nét đẹp cũng như phong tục văn hóa người dân vùng cao Lào Cai.

Lan tỏa những nông dân số

Ngoài làm nông nghiệp và sáng tạo nội dung, cô gái quê Hải Dương còn chủ động liên kết với các hợp tác xã có sản phẩm OCOP nhằm đưa các sản phẩm chất lượng lên mạng xã hội, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, Phương Mai thường xuyên tham gia hướng dẫn cho thanh niên địa phương một số "bí kíp" về cách bán hàng trực tuyến, cách quay và dựng video quảng bá sản phẩm.

Chia sẻ về vấn đề này, 9X cho biết bản thân luôn chú trọng đến sự chân thật, không màu mè và hoa mĩ. "Mình đăng video nào cũng được người xem ủng hộ, đặt mua nông sản liên tục. Từ đó mình đã giúp đỡ được rất nhiều hộ gia đình bán được hàng, có thêm thu nhập", Phương Mai nói.

Hiện tại, mật ong rừng, mỡ lợn đen bản, sâm đất, miến dong, hạt cải mèo là những mặt hàng Mai bán quanh năm cho khách hàng tiêu dùng cả nước cùng với những nông sản theo mùa của địa phương.

Bên cạnh đó là những công việc thường ngày của nhà nông, có những vất vả mệt nhọc thế nhưng Mai luôn biết cách truyền đến người xem nhiều năng lượng tích cực bằng cách kể chuyện hấp dẫn và nụ cười thường trực trên môi đã thu hút cả triệu lượt người xem.

Phương Mai cho biết đang cùng bà con tiếp tục sản xuất các loại nông sản bản địa, chăn nuôi lợn đen, gà đen để làm phong phú nguồn sản phẩm cung ứng cho thị trường. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Phương Mai cho biết cô có định hướng mở rộng thị trường, tạo thương hiệu riêng cho nông sản bản địa Lào Cai. Ở thời điểm hiện tại, cô đang cùng bà con tiếp tục sản xuất các loại nông sản bản địa, chăn nuôi lợn đen, gà đen để làm phong phú nguồn sản phẩm cũng như đáp ứng đủ số lượng hàng cần cung cấp cho thị trường.



Cô gái trẻ cũng có dự định sẽ xây dựng mô hình nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.