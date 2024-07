Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo Hà Nội bao giờ hết mưa?

Sáng 23/7, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và Hà Nội, câu hỏi đặt ra là: Hà Nội bao giờ hết mưa?

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội đã có mưa lớn trên diện rộng, nhiều người đã phải chật vật đội mưa đi làm trong cảnh ùn tắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/7 đến hết ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Riêng Hà Nội, thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội bao giờ hết mưa?

Trước câu hỏi của nhiều người: Hà Nội bao giờ hết mưa?, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi sáng 23/7 cho biết, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận đang có mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếptục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơitrên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-30cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm bao gồm: