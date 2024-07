Biết vợ qua lại với người yêu cũ, người đàn ông yêu cầu vợ mua axit để hắt vào mặt đối phương

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Quang Thanh (Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Trốn khi đang bị áp giải", quy định tại khoản 3 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 1985 và khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo trạng thể hiện, cách đây hơn 30 năm khi do biết vợ là Đặng Thị H (SN 1969, phường Quang Trung, thị xã Thái Bình, nay là TP.Thái Bình) có quan hệ tình cảm và qua lại với ông Tô Duy C (SN 1966, phường Bồ Xuyên, thị xã Thái Bình, là người yêu cũ của H), nên Lâm Quang Thanh bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Cơ quan truy tố nêu rõ, Lâm Quang Thanh đã yêu cầu vợ đi mua axit để tạt vào ông C, sau đó sẽ cùng nhau đi trốn. Chiều ngày 25/9/1993, bà Đặng Thị H đi mua axit về đựng trong ca nhựa để ở gầm bàn trong nhà.

Một người đàn ông ở Thái Bình yêu cầu vợ mua axit về để hắt vào người yêu cũ của vợ khi biết họ có quan hệ tình cảm. Ảnh minh hoạ

Khoảng 22 giờ ngày 25/9/1993, tại nhà trọ của vợ chồng Thanh ở khu tập thể xây dựng, phường Quang Trung, thị xã Thái Bình, bà Đặng Thị H đã dùng ca axit hất vào mặt ông C.

Khi ông C bỏ chạy, Lâm Quang Thanh đứng ở ngoài dùng 1 con dao bằng kim loại đâm vào tay, cổ, mặt, lưng ông C và dùng ngón tay móc vào mắt ông C. Hậu quả ông C bị thương tích và bỏng axit, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72%.

Ngay sau khi phạm tội, Thanh cùng vợ bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Ngày 27/7/2000, Đặng Thị H bị bắt và bị xét xử mức án 9 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 6/12/2000, Lâm Quang Thanh bị Công an huyện Cư Zút, tỉnh Đắk Lắk bắt theo lệnh truy nã.

Trên đường dẫn giải từ tỉnh Đắc Lắk về tỉnh Thái Bình, Thanh đã bỏ trốn tại khu vực đường 10 thuộc địa phận xã Lộc Hạ, TP.Nam Định. Quá trình bỏ trốn, bị cáo Lâm Quang Thanh đã thay đổi tên, tuổi và liên tục thay đổi nơi ở tại các tỉnh phía Nam.

Ngày 21/1/2024, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt theo lệnh truy nã. Hành vi nêu trên của bị cáo Lâm Quang Thanh đã phạm vào tội "Cố ý gây thương tích"; tội "Trốn khi đang bị áp giải", theo quy định tại khoản 3 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 1985 và khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên Lâm Quang Thanh phạm tội "Cố ý gây thương tích" và "Trốn khi đang bị áp giải".

Về hình phạt, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Lâm Quang Thanh 15 năm tù cho hai tội "Cố ý gây thương tích" và "Trốn khi đang bị áp giải".