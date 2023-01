BIM Group nằm trong Top 50 Vietnam The Best BIM Group nằm trong Top 50 Vietnam The Best

Theo công bố của Vietnam Report, Tập đoàn đa ngành BIM Group nằm trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2022. Đồng thời, công ty thành viên BIM Land cũng đạt bước tăng trưởng đột phá với xếp hạng 40 trong Top Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất và 53 trong Top Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất.

Bảng xếp hạng Top 50 Vietnam The Best được Vietnam Report (VNR) công bố hàng năm nhằm ghi nhận và tôn vinh top 50 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc nhất, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2021-2022. Đây là năm thứ 16 liên tiếp Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) xếp hạng top doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam, với sự hỗ trợ đánh giá từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cùng các giáo sư đến từ Trường Kinh doanh Harvard. Được đánh giá cao trong danh mục các bảng xếp hạng thường niên của Vietnam Report, BIM Group đã có gần 3 thập kỷ kiên định theo đuổi triết lý về phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng. Đại diện 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2022 trong lễ vinh danh. Ảnh: Vietnam Report. Hiện tại, BIM Group đang đầu tư vào 4 lĩnh vực chủ chốt là năng lượng tái tạo, nông nghiệp - thực phẩm, bất động sản và dịch vụ tiêu dùng. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, BIM Group bắt tay với những công ty danh tiếng, áp dụng công nghệ cao, phát triển những dự án năng lượng sạch tầm cỡ khu vực, góp phần vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Ở thời điểm có những hạn chế lớn do đại dịch Covid-19, BIM Group vẫn đạt được những thành tựu sản xuất và kinh doanh đáng ghi nhận. Năm 2020, cụm nhà máy điện mặt trời của tập đoàn với vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng nâng tổng công suất lên 405 MWP, đáp ứng nhu cầu của 200 nghìn hộ gia đình. Tới tháng 9/2021, Nhà máy Điện gió BIM chính thức vận hành thương mại đã hoàn thiện giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa chiến lược khai thác bền vững, tối ưu hóa tài nguyên đất của BIM Group tại tổ hợp kinh tế xanh làm muối sạch và sản xuất năng lượng tái tạo Quán Thẻ, Ninh Thuận. Tổ hợp cung cấp việc làm ổn định cho 1.000 lao động địa phương. Để tạo nên mô hình tổ hợp kinh tế bền vững trên diện tích 2.500ha, BIM Group đã đầu tư 12.000 tỷ đồng trong 15 năm cho các dự án tại tỉnh Ninh Thuận. Tổ hợp kinh tế xanh tại Ninh Thuận của BIM Group tạo ra 1.000 việc làm ổn định, đóng góp 70% sản lượng muối công nghiệp của cả nước, đáp ứng điện cho 300.000 hộ gia đình và giảm thải 400.000 tấn CO2 ra môi trường mỗi năm. Ảnh: BIM Energy. Đối với lĩnh vực được đánh giá là căn cơ của doanh nghiệp, nông nghiệp thực phẩm, BIM Group cũng tạo nên những thay đổi mang tính đột phá khi là doanh nghiệp đầu tiên bản địa hóa thành công giống hàu sữa Thái Bình Dương. Tập đoàn đã tổ chức ươm giống, nuôi trồng và sản xuất khép kín trên diện tích gần 1.000ha tại tại vùng biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, định hình vùng nuôi hàu lớn nhất Việt Nam. Vùng nuôi hàu sữa Thái Bình Dương của BIM Group. Nuôi hàu đóng vai trò lớn trong việc lọc bỏ ô nhiễm nguồn nước, ngăn hiện tượng xâm thực và trợ giúp hệ sinh thái biển trên Vịnh Bái Tử Long. Ảnh: BIM Foods. Grand Bay Halong Villas nhận chứng chỉ công trình xanh EDGE, đạt hiệu quả tiết kiệm 31% năng lượng, 27% nước và 30% năng lượng vật liệu. Mỗi năm, dự án sẽ giảm phát thải 5.086 tấn CO¬2 ra môi trường. Ảnh: BIM Land. Trong lĩnh vực bất động sản, BIM Land (thành viên của tập đoàn BIM Group) phát triển, vận hành và kinh doanh bất động sản theo định hướng toàn cầu, song hành với các đối tác hàng đầu thế giới nhằm đưa đến Việt Nam và các thị trường lân cận những thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế. BIM Land góp mặt thường niên trong Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín của Vietnam Report – bảng xếp hạng được tính toán dựa trên năng lực tài chính, uy tín truyền thông và thời gian tham gia khảo sát đủ dài. Năm nay, BIM Land liên tiếp nhận được những chứng chỉ bền vững cho các dự án bất động sản du lịch và xuất hiện trong bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Vừa qua, tập đoàn BIM Group đã ký kết thành công gói tài chính trị giá 107 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để tiếp tục phát triển năng lượng xanh. Việc nhận được nguồn vốn từ các định chế tài chính hàng đầu ở châu Á và các ngân hàng thương mại quốc tế khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư kinh doanh gắn với giá trị sáng tạo và bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi từ những ngày đầu. Các giá trị và hiệu quả kinh doanh của tập đoàn đa ngành này đã được Top 50 Vietnam The Best năm nay trân trọng ghi nhận. BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc 2022 sẵn sàng trước ngày khởi tranh 14/11/2022 13:57

