Bình An được khen ngợi trong Biệt dược đen với vai Long. Ảnh: FBNV

Từ trước đến nay, Bình An vẫn thường gây nên nhiều tranh cãi trên màn ảnh khi đóng khung vào dạng vai chàng trai yếu đuối. Thậm chí, cứ nhắc đến Bình An, người ta chỉ nghĩ sẽ là một vai thanh niên nhụt chí, chỉ biết "bám váy" phụ nữ lớn tuổi, điển hình trong các phim Những cô gái trong thành phố hay Ga-ra Hạnh phúc.



Chia sẻ với Dân Việt, Bình An thừa nhận rằng: "Chỉ cần tôi được cống hiến, được góp phần làm nên bộ phim thì dù ở vai diễn nào cũng đều là những trải nghiệm quý giá. Thế nhưng dù đã lường trước phản ứng, tôi vẫn bị tác động bởi dư luận trái chiều, buồn khi khán giả không phân biệt rõ ràng giữa vai diễn và đời thực".

Biểu cảm của Bình An với vai Long được nhiều khán giả khen ngợi là xuất sắc tới mức ám ảnh. Ảnh: VTV

Đến phim Biệt dược đen – bộ phim hình sự vẫn đang phát sóng trên truyền hình, Bình An thay đổi "360 độ" khi vào vai Long – một công tử ăn chơi trác táng, sa đà vào tệ nạn và không những vậy còn rất mưu mô. Ban đầu, nhiều người cho rằng với khuôn mặt có phần ngây thơ, Bình An sẽ khó thể "lột xác", nhưng trong các tập gần đây của Biệt dược đen, khi Long trở thành kẻ phản diện chính, Bình An đã nhận về được nhiều lời tán dương, cho rằng ông xã của Á hậu Phương Nga đã phần nào thành công khi thoát mác "phi công màn ảnh" hay những lời chê bai diễn "đơ".

Khán giả Hoàng Phi nhận xét: "Diễn xuất ngày càng tiến bộ. Vai diễn mới trong Biệt dược đen vào vai rất mượt, mỗi cảnh đều toát lên nội dung tâm lý cần thiết. Chúc mừng Bình An, mong bạn ngày càng tiến xa". Đồng tình với quan điểm này, khán giả Hạnh Chi bày tỏ: "Mấy phim gần đây Bình An diễn hay lắm, hy vọng em sẽ đoạt được giải Cánh diều Vàng với vai diễn lần này!".

Khán giả khen ngợi Bình An trên các diễn đàn phim Việt. Ảnh: CMH

Bày tỏ về tình cảm của khán giả dành cho mình, Bình An bày tỏ trên trang cá nhân: "9 năm đồng hành cùng Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu bằng một vai thất tình, sau đó là đổ vỏ, lại thất tình và đổ vỏ... Thoát khỏi cái mác đó thì lại đến vai lái máy bay, lái cả máy bay thật lẫn máy bay "hạng nặng". Chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đóng vai phản diện, bởi vì chính bản thân mình thấy mình làm phản diện còn không xem được, huống chi là khán giả. Ấy thế mà vai Long đã vập vào mình như một thử thách hạng nặng, ừ thì không hợp cũng phải hợp, chơi thôi sợ gì! Tạm biệt Long nhé, đi tù chưa phải là kết thúc, chắc chắn sẽ sớm quay lại để giải quyết ân oán với "anh em thân thiết" trong Cityboy!".

Vai Long - một vai phản diễn lại được cho là hợp nhất với Bình An từ trước tới giờ. Ảnh: FBNV

Để khẳng định được vị trí như bây giờ, cũng như trở thành cái tên quen thuộc trong lòng khán giả, Bình An đã từng trải qua không ít thử thách và thậm chí là mặc cảm. Nam diễn viên chia sẻ với Dân Việt: "Mọi người nhận xét thì tôi cũng nghe để biết là tôi còn hạn chế ở điểm nào. Còn đôi co hay thanh minh thì không, tôi không phải kiểu người như thế. Đúng hay sai thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi vẫn đang làm nghề và cống hiến với nghề.

Không ai nghĩ gương mặt thư sinh của Bình An lại có biểu cảm phù hợp với vai phản diện trước vai Long. Ảnh: FBNV

Nghe chê cũng để biết tôi đang ở đâu để cố gắng. Tôi từ trước đến giờ bị chê nhiều hơn là được khen. Có lúc tôi bị nói như thế này: "Bình An đóng phim nhạt mà được đóng nhiều phim thế. Chắc lại phục vụ các đạo diễn để được đóng phim thôi!". Đó thực sự là một lời xúc phạm, nhưng tôi không đôi co lại với họ, tôi nói lại với họ thì tôi còn không bằng họ. Ít nhất tôi vẫn tồn tại với nghề, vẫn theo đuổi nghề, và điều đó chứng tỏ tôi vẫn đang cố gắng.

Thực tế Bình An đã mong ước được đóng vai phản diện từ lâu nhưng đến giờ mới có cơ hội. Ảnh: FBNV

Tôi là người sống có lập trường, khen chê nghe để biết đúng sai nhưng không phải vì thế mà thay đổi. Sống là bản thân tôi biết tôi làm gì và thành công với nghề là điều tôi hướng tới, chứ không phải là được nhiều người thích. Giờ có thể tôi đóng một vai ác và bị mọi người ghét thì tôi cũng chấp nhận. Đúng lúc tôi đang rất muốn đóng một vai nào đó cực ác thì nhận được vai Long trong Biệt dược đen".